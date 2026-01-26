Otra vez sin Brooklyn Beckham

La imagen es solemne, institucional y profundamente simbólica, Victoria Beckham aparece visiblemente emocionada tras recibir la distinción de Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres, uno de los reconocimientos culturales más importantes que otorga el Estado francés. En su mensaje, habló de décadas de trabajo, de respeto por la moda como forma de arte y de un camino profesional que la llevó de la cultura pop al sistema creativo europeo. También agradeció a socios, familia y, de manera explícita, a David Beckham, a quien reconoció como su primer inversor. Hay un nombre, sin embargo, que no aparece ni en la imagen ni en el relato: Brooklyn Beckham.

No es la primera vez que ocurre. En eventos clave, celebraciones públicas y momentos de alto perfil para la familia Beckham, la ausencia del hijo mayor vuelve a ser evidente. En esta ocasión, el contexto amplifica la lectura, no se trata de una fiesta privada ni de un acto social menor, sino de un reconocimiento oficial otorgado por el Ministerio de Cultura francés, encabezado por Rachida Dati. Un escenario donde la presencia familiar suele interpretarse como respaldo simbólico.

La narrativa pública de los Beckham siempre ha sido cuidadosamente construida. Durante años, proyectaron una imagen de unidad casi inquebrantable, incluso en medio de la exposición mediática constante. Por eso, cuando una ausencia se repite, deja de ser un detalle logístico para convertirse en un gesto que se lee, se analiza y se especula. En este caso, la reiteración despierta preguntas más amplias sobre dinámicas familiares, prioridades personales y la forma en que cada integrante decide posicionarse frente al legado colectivo.

Brooklyn Beckham ha construido en los últimos años una identidad propia, alejada tanto del fútbol como de la moda de autor que define a su madre. Sus decisiones profesionales, su vida en Estados Unidos y su círculo cercano han marcado una distancia visible respecto al núcleo familiar que permanece en Europa. Esa autonomía, legítima y esperable, entra en tensión cuando los momentos que celebra la familia tienen un peso histórico y simbólico mayor.

El discurso de Victoria Beckham, centrado en el reconocimiento a su trayectoria y en el apoyo recibido a lo largo de los años, refuerza una idea de continuidad, esfuerzo, constancia y compromiso a largo plazo. La mención directa a David Beckham no es casual; subraya una sociedad que va más allá del matrimonio y que ha sido clave en la construcción de su marca. En contraste, la ausencia de Brooklyn no se explica ni se justifica. Simplemente está ahí, visible en el silencio.