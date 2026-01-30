Copenhagen Fashion Week cumple 20 años

No todas las semanas de la moda necesitan competir en volumen para influir en la conversación global. Algunas lo hacen desde la coherencia, la constancia y una visión clara de hacia dónde quiere moverse la industria. En 2026, Copenhagen Fashion Week celebra dos décadas desde su creación oficial en 2006, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes fuera del circuito tradicional de París, Milán, Londres y Nueva York.

Desde sus primeros años, Copenhague apostó por una identidad propia. Lejos del espectáculo extravagante, la semana de la moda danesa se construyó alrededor de una estética funcional, una relación directa con la vida cotidiana y una forma distinta de entender el lujo. Aquí, la ropa no se concibe como objeto distante, sino como extensión del cuerpo y del entorno. Esa filosofía ha sido clave para atraer a una nueva generación de diseñadores, compradores y editores.

Uno de los factores que explica su peso actual es su papel pionero en la conversación sobre sostenibilidad. Mucho antes de que el término se volviera omnipresente, Copenhagen Fashion Week comenzó a establecer criterios claros para las marcas participantes, vinculando diseño, responsabilidad ambiental y ética de producción. Con el tiempo, estas exigencias dejaron de percibirse como una limitación y se convirtieron en un marco creativo que empujó a las firmas a repensar procesos, materiales y narrativas.

Copenhagen Fashion Week celebra 20 años Raimonda Kulikauskiene/WireImage

La importancia de esta semana de la moda también radica en su capacidad para funcionar como plataforma de lanzamiento. Copenhague ha sido el primer gran escenario internacional para múltiples talentos escandinavos que hoy forman parte del diálogo global. Su propuesta estética —pragmática, experimental y visualmente honesta— ha influido tanto en el diseño como en la forma de presentar moda, desde el casting hasta los formatos de desfile.

El street style ha jugado un papel fundamental en esa consolidación. Más que una pasarela paralela, las calles de Copenhague reflejan una manera de vestir que privilegia la individualidad, la mezcla inteligente y la comodidad sin renunciar al diseño. Esa imagen, capturada temporada tras temporada, ha contribuido a posicionar a la ciudad como referencia de estilo contemporáneo.

Celebrar 20 años no es solo mirar atrás. En el contexto actual, Copenhagen Fashion Week representa una alternativa viable y necesaria para una industria en transformación. Su enfoque demuestra que la moda puede ser relevante sin replicar modelos agotados, y que el futuro del calendario internacional pasa por propuestas con identidad clara y propósito real.