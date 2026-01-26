Suscríbete
Moda

Jonathan Anderson se estrena en la Alta Costura: cinco claves para entender su propuesta

La primera colección de Alta Costura de Jonathan Anderson combina artesanía, referencias históricas, motivos naturales y una visión contemporánea que abre un nuevo capítulo para Dior

Enero 26, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rahul Mishra - Front Row - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Lyvans Boolaky/Getty Images

La Alta Costura es el terreno más exigente de la moda: prendas hechas a medida, procesos manuales extremos y una lógica creativa que no responde al mercado inmediato. En ese contexto, el debut de Jonathan Anderson en la Alta Costura de Dior marca un momento clave dentro de la Semana de la Moda de París. No se trata solo de una primera vez, sino de la entrada de un diseñador con un lenguaje muy definido en un sistema que exige rigor técnico, memoria histórica y visión a largo plazo.

La artesanía como punto de partida

La colección se construye desde el trabajo manual. Bordados, estructuras complejas y acabados minuciosos evidencian una atención al detalle que responde a los códigos más estrictos de la Alta Costura. Jonathan Anderson no utiliza la artesanía como ornamento, sino como base estructural: las prendas se sostienen por su técnica antes que por el impacto inmediato.

Naturaleza como forma, no como adorno

Las referencias orgánicas atraviesan la propuesta de manera constante. Volúmenes que recuerdan formas vegetales, texturas que evocan crecimiento y superficies que sugieren movimiento natural aparecen integradas en la construcción de las piezas. La naturaleza funciona aquí como un sistema de formas, no como un motivo decorativo literal.

Diálogo con la historia de la maison

Aunque se trata de un debut, la colección establece una relación clara con el legado de Dior. Jonathan Anderson retoma códigos históricos —silhuetas, proporciones, cierta idea de feminidad— sin reproducirlos de manera literal. El resultado es un equilibrio entre respeto por la herencia y reinterpretación contemporánea, evitando la nostalgia como recurso fácil.

Costura como ejercicio conceptual

Más allá de la técnica, la propuesta se entiende como un planteamiento intelectual. Las prendas funcionan también como objetos de reflexión visual, donde el volumen, la proporción y la materialidad generan una narrativa propia. La Alta Costura aparece aquí no solo como vestimenta, sino como un espacio para explorar ideas.

Un nuevo marco creativo para Dior

Este estreno sugiere una posible reconfiguración del rumbo creativo de la maison. La sensibilidad de Jonathan Anderson, marcada por la experimentación formal y el pensamiento crítico sobre el cuerpo y la ropa, introduce una lectura distinta del lujo. No es una ruptura frontal, sino una ampliación del lenguaje de Dior hacia territorios más conceptuales.

Dior Haute Couture paris haute couture JW Anderson
Eurídice Aiymet Garavito García
