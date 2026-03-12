Suscríbete
Las mejor vestidas de los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026

La gala previa a los Óscar que celebra el impacto de las mujeres negras en el cine también se ha convertido en una alfombra roja donde el estilo y la identidad cultural toman protagonismo

Marzo 12, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 ESSENCE Black Women In Hollywood Awards - Arrivals

Las mejor vestidas de los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026

Monica Schipper/Getty Images

Cada temporada de premios tiene eventos que funcionan como antesala cultural de los grandes galardones. Entre ellos, los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards ocupan un lugar especial dentro del calendario de Hollywood. Más que una simple ceremonia, este encuentro reúne a actrices, directoras, productoras y creadoras que han transformado la industria del cine y la televisión, y lo hace en un ambiente que combina reconocimiento, comunidad y estilo.
La edición de 2026 volvió a demostrar que esta celebración también se ha convertido en uno de los momentos más interesantes de la semana previa a los Academy Awards. La alfombra roja reúne a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento, y cada aparición refleja una relación particular con la moda: vestidos esculturales, sastrería contemporánea y apuestas que dialogan con identidad cultural, historia y modernidad.

En este contexto, la moda no es solo una cuestión estética. Cada look funciona como una extensión de la narrativa personal de quienes lo llevan.

Un evento que celebra el impacto de las mujeres afrodescendientes en Hollywood

Los premios fueron creados por la revista Essence magazine y se celebran anualmente desde finales de la década de 2000, generalmente durante la semana de los Óscar. Su objetivo es reconocer el trabajo y la influencia de mujeres afro que han dejado huella en el cine y la televisión, tanto frente como detrás de la cámara.
A lo largo de los años, el evento ha honrado a actrices, productoras, guionistas y ejecutivas que han contribuido a ampliar la representación y las oportunidades dentro de la industria audiovisual. Con el tiempo, la ceremonia evolucionó hacia un formato de homenaje anual en el que varias figuras son reconocidas por su trayectoria y su impacto cultural.

La edición de 2026 reunió nuevamente a nombres influyentes de Hollywood y celebró a mujeres que han impulsado nuevas narrativas en el cine contemporáneo. Entre las homenajeadas de este año se encuentran Kerry Washington, LaTanya Richardson Jackson, Zinzi Coogler y la actriz emergente Chase Infiniti, figuras que representan distintas generaciones dentro de la industria.

Una alfombra roja con identidad

Aunque el reconocimiento profesional es el centro del evento, la alfombra roja también se ha consolidado como un espacio donde la moda dialoga con la cultura. A diferencia de otras ceremonias, aquí los estilismos suelen reflejar una mezcla de glam clásico, referencias a la diáspora africana y diseño contemporáneo.
La atmósfera del evento —que suele celebrarse en hoteles emblemáticos de Los Ángeles durante la semana de los Óscar— es más íntima que la de otras premiaciones. Ese ambiente permite que la alfombra roja tenga un ritmo distinto: menos rígido, más celebratorio.
Por eso, cada año se convierte en una vitrina interesante para observar cómo las celebridades interpretan el estilo de gala desde perspectivas diversas.

Moda como forma de presencia

En los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards, el vestuario nunca aparece desconectado del contexto. Los looks suelen acompañar discursos sobre representación, creatividad y comunidad dentro de la industria.
Los estilistas aprovechan este escenario para construir imágenes que dialogan con la historia del cine, con el presente de Hollywood y con la identidad cultural de quienes pisan la alfombra roja.
Ese equilibrio entre reconocimiento profesional y expresión estética explica por qué el evento se ha consolidado como uno de los momentos más elegantes —y también más significativos— de la semana de premios.

Zendaya

Zendaya.jpg

Zendaya

Getty images

Samantha Walkes

2026 ESSENCE Black Women In Hollywood Awards - Arrivals

Samantha Walkes

Monica Schipper/Getty Images

Yaya DaCosta

2026 ESSENCE Black Women in Hollywood Awards Ceremony

Yaya DaCosta

Earl Gibson III/Deadline via Getty Images

Monique Rodriguez

2026 ESSENCE Black Women In Hollywood Awards - Arrivals

Monique Rodriguez

Monica Schipper/Getty Images

Eva Marcille

2026 ESSENCE Black Women In Hollywood Awards - Arrivals

Eva Marcille

Monica Schipper/Getty Images

Eurídice Aiymet Garavito García
