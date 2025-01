Aseguran que Zendaya y Tom Holland están comprometidos

Sin lugar a duda, Zendaya y Tom Holland se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood por la madurez y la responsabilidad emocional que ambos han adoptado en su romance. Han crecido juntos y todo parece indicar que el momento de llevarlo a la formalidad ha llegado, pues de acuerdo con varios medios de comunicación como TMZ, ambos estarían comprometidos desde navidad.

De acuerdo con el sitio, Tom Holland habría preparado una tierna pedida de mano en los días entre navidad y año nuevo, teoría que se confirma con el extravagante anillo que lució Zendaya ayer durante la ceremonia de los Golden Globes,

Se trata de un anillo dorado con una gran piedra central posada sobre el dedo anular izquierdo que llamó la atención de la prensa y los seguidores de la tierna pareja debido a los rumores del compromiso que han incrementado las últimas semanas. Además, sobre la mano derecha portaba un elegante anillo con piedras aguamarina que combinó con detalles de su atuendo.

Aunque Tom Holland no acompañó a Zendaya a la ceremonia de los Golden Globes, seguramente por cuestiones de trabajo, la actriz no dudó en hacer referencia a su prometido con el lujoso anillo que este le dio hace unos días, de hecho, aún no se sabe la fecha de la boda debido a que ambos tienen bastante trabajo y sus agendas difícilmente coinciden.

El anillo de Zendaya levantó sospechas durante los Golden Globes Getty images

Ninguno de los dos ha confirmado o rechazado la versión de su compromiso, de hecho, anoche durante la cobertura de los Golden Globes, Zendaya fue cuestionada por un reportero sobre su futuro junto a Tom Holland y ella no negó estar comprometida con él, simplemente encogió los hombros misteriosamente y siguió su paso por la alfombra.