¿Por qué Kate Moss eligió a Ellie Bamber para darle vida en su biopic Moss & Freud?

Aunque aún no hay una fecha oficial para el estreno de la biopic de la supermodelo, Moss & Freud ya ha generado altas expectativas entre las fanáticas de la moda, ya que en esta biopic íntima se explora una etapa trascendental en la vida de Kate Moss: el periodo en que posó para Lucian Freud mientras esperaba a su hija, Lila. La modelo, vinculada emocional e intelectualmente a aquel proceso creativo, ha asumido el rol de productora ejecutiva y ha elegido a Ellie Bamber para encarnarla en pantalla. No fue una decisión aleatoria; fue un ejercicio de fidelidad a una verdad estética y emocional que solo una intérprete capaz de respetar matices podría lograr.

Una elección respaldada por cercanía y convicción

La elección de Kate Moss, no ha sido arbitraria, ella misma ha declarado públicamente que “como esta historia es tan personal, era esencial participar en cada etapa del desarrollo” de la película, incluida la selección de su intérprete principal. Su mirada estaba orientada hacia alguien que pudiera replicar no solo su apariencia, sino también la textura emocional de esa época.

Ellie Bamber reúne esa capacidad. Conocida por su trabajo en Willow, The Serpent y diversas producciones internacionales como Animals Nocturnos o El Cascanueces, ha demostrado una habilidad para encarnar personajes profundos además del parecido físico entres ellas que es apenas el primer escalón para su elección.

Kate Moss supervisó que Ellie Bamber entendiera las sombras y luces de su personalidad, esa combinación de enigma y cotidianidad que construyó su leyenda. Se trataba de alguien que pudiera transitar desde la naturalidad de su corte pixie hasta la introspección de una sesión artística nocturna con Lucian Freud, el artista y nieto del padre del psicoanálisis.

En ese sentido, Ellie Bamber posee los rasgos adecuados a los ojos de la supermodelo, la fragilidad aparente que se transforma en fuerza expresiva, la mirada que puede ser distante y observadora, y una sensibilidad dramática que no busca el gesto fácil. Todo eso la convirtió en una opción plausible y cuidada para protagonizar la cinta que se está trabajando desde 2020 y que está próxima a estrenarse.

Un biopic que vive entre lo visual y lo emocional

Moss & Freud no es una biografía convencional. Es una pesquisa sobre el vínculo entre dos figuras que se desnudaron, literal y emocionalmente. La película retratará desde encuentros en el estudio del artista, hasta escenas clave de la vida de Kate Moss como su cumpleaños número 30 o su memorable corte de cabello pixie — detalles que recrean una atmósfera íntima y cultural de alto voltaje.

Y la elección de Ellie Bamber, una actriz joven en pleno ascenso refuerza el ideal de que no hay efectos gratuitos, solo una voluntad por reconstruir momentos reales desde la fidelidad emocional.

Una colaboración con intención estética y cultural

El guion, escrito por el ganador del Oscar James Lucas, tiene el respaldo del archivo de Freud y de Moss misma, que ha permitido incluir incluso prendas de su propio archivo —como esa chaqueta de estampado Union Jack que usó en la pasarela de Galliano en 1993—, lo cual aporta una autenticidad tangible al relato.

Kate Moss 1993 Pinterest

En este biopic, más que un espejo, Ellie Bamber será un conductor de memorias. Porque cuando Kate Moss decide ser actriz de su propia historia, busca una presencia que la cuente con dignidad. Y con Bamber, parece haber encontrado esa voz.