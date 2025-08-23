Suscríbete
Celebridades

¿Por qué Kate Moss eligió a Ellie Bamber para darle vida en su biopic Moss & Freud?

Kate Moss seleccionó personalmente a Ellie Bamber como su reflejo fílmico en el biopic Moss & Freud y esta es la razón de esa decisión

August 23, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
dunhill And BAFTA Filmmakers Dinner - Inside

¿Por qué Kate Moss eligió a Ellie Bamber para darle vida en su biopic Moss & Freud?

Dave Benett/Dave Benett/Getty Images for dunhill

Aunque aún no hay una fecha oficial para el estreno de la biopic de la supermodelo, Moss & Freud ya ha generado altas expectativas entre las fanáticas de la moda, ya que en esta biopic íntima se explora una etapa trascendental en la vida de Kate Moss: el periodo en que posó para Lucian Freud mientras esperaba a su hija, Lila. La modelo, vinculada emocional e intelectualmente a aquel proceso creativo, ha asumido el rol de productora ejecutiva y ha elegido a Ellie Bamber para encarnarla en pantalla. No fue una decisión aleatoria; fue un ejercicio de fidelidad a una verdad estética y emocional que solo una intérprete capaz de respetar matices podría lograr.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-4581.jpg
Celebridades
Kate Moss presume su figura durante un paseo en yate
March 02, 2018
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-5664.jpg
Moda
Kate Moss protagoniza la mejor escena de la historia
January 20, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

Una elección respaldada por cercanía y convicción

La elección de Kate Moss, no ha sido arbitraria, ella misma ha declarado públicamente que “como esta historia es tan personal, era esencial participar en cada etapa del desarrollo” de la película, incluida la selección de su intérprete principal. Su mirada estaba orientada hacia alguien que pudiera replicar no solo su apariencia, sino también la textura emocional de esa época.

Ellie Bamber reúne esa capacidad. Conocida por su trabajo en Willow, The Serpent y diversas producciones internacionales como Animals Nocturnos o El Cascanueces, ha demostrado una habilidad para encarnar personajes profundos además del parecido físico entres ellas que es apenas el primer escalón para su elección.

Kate Moss supervisó que Ellie Bamber entendiera las sombras y luces de su personalidad, esa combinación de enigma y cotidianidad que construyó su leyenda. Se trataba de alguien que pudiera transitar desde la naturalidad de su corte pixie hasta la introspección de una sesión artística nocturna con Lucian Freud, el artista y nieto del padre del psicoanálisis.

En ese sentido, Ellie Bamber posee los rasgos adecuados a los ojos de la supermodelo, la fragilidad aparente que se transforma en fuerza expresiva, la mirada que puede ser distante y observadora, y una sensibilidad dramática que no busca el gesto fácil. Todo eso la convirtió en una opción plausible y cuidada para protagonizar la cinta que se está trabajando desde 2020 y que está próxima a estrenarse.

Un biopic que vive entre lo visual y lo emocional

Moss & Freud no es una biografía convencional. Es una pesquisa sobre el vínculo entre dos figuras que se desnudaron, literal y emocionalmente. La película retratará desde encuentros en el estudio del artista, hasta escenas clave de la vida de Kate Moss como su cumpleaños número 30 o su memorable corte de cabello pixie — detalles que recrean una atmósfera íntima y cultural de alto voltaje.

Y la elección de Ellie Bamber, una actriz joven en pleno ascenso refuerza el ideal de que no hay efectos gratuitos, solo una voluntad por reconstruir momentos reales desde la fidelidad emocional.

Una colaboración con intención estética y cultural

El guion, escrito por el ganador del Oscar James Lucas, tiene el respaldo del archivo de Freud y de Moss misma, que ha permitido incluir incluso prendas de su propio archivo —como esa chaqueta de estampado Union Jack que usó en la pasarela de Galliano en 1993—, lo cual aporta una autenticidad tangible al relato.

8574f4ced758d73991cf16d9499ac7c0.jpg

Kate Moss 1993

Pinterest

En este biopic, más que un espejo, Ellie Bamber será un conductor de memorias. Porque cuando Kate Moss decide ser actriz de su propia historia, busca una presencia que la cuente con dignidad. Y con Bamber, parece haber encontrado esa voz.

Kate Moss biopic película Hollywood
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
05.png
Celebridades
10 secretos fascinantes de Dua Lipa en su cumpleaños número 30
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Princess Diana At Wimbledon
Celebridades
La olvidada y fascinante historia de amor de Lady Di y el tenista Živojinović en Wimbledon
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_497390585_18052141121353168_2819728697965191562_n (1).jpg
Celebridades
Lux Pascal luce el traje de baño rosa más seductor del verano 2025
August 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La verdadera historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.png
Celebridades
Corte oval perfecto: el anillo de compromiso con el que Cristiano Ronaldo sorprendió a Georgina
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-06 104920_HD.png
Celebridades
La princesa Leonor ya tiene nueva joya favorita: un colgante de plata de más de 500 euros
La princesa Leonor y la infanta Sofía fueron las encargadas de representar a la Casa Real en la final de la Eurocopa Femenina de Fútbol 2025 que enfrentó a España contra Inglaterra en Basilea. La heredera al trono lució una americana de raya diplomática y una joya cargada de significado, el colgante Open Heart que Elsa Peretti diseñó para Tifanny & Co. y que ya es su favorito
August 06, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes on Fashion - Street Sightings
Celebridades
La inolvidable noche en que Céline Dion y Katy Perry se besaron
En 2019, Katy Perry y Céline Dion protagonizaron una escena romántica digna de recordar durante la red carpet de la MET Gala
August 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
marilyn monroe john f kennedy
Celebridades
Marilyn Monroe: los enigmas detrás de una muerte que nunca se aclaró del todo
Hace 63 años la máxima diva de Hollywood partió de este mundo y su muerte causó una infinidad de sospechas que hasta la fecha no han sido resueltas
August 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los perfumes favoritos de la realeza.jpg
Celebridades
El collar de la princesa Diana de Gales que nadie ha vuelto a usar por una supuesta maldición
La espectacular joya acompañó a Lady Di en momentos clave de su vida, sin embargo, el collar no ha vuelto a ser visto desde el fallecimiento de la princesa de Gales en 1997
August 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García