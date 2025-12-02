Suscríbete
Celebridades

Donatella celebra a Gianni en su cumpleaños y revive la energía que definió a la casa Versace

Donatella Versace honra la memoria de Gianni, su hermano, hoy en su cumpleaños…

Diciembre 02, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gianni And Donatella Versace

Getty Images

El cumpleaños de Gianni Versace siempre despierta una energía particular en el mundo de la moda. No es solo una fecha, es un recordatorio del espíritu audaz que transformó el glam en un identidad. Su estilo, vibrante y teatral, redefinió la sensualidad y abrió un camino donde el lujo se vivía con poder, no con discreción. Y ese pulso sigue latiendo cada vez que su nombre vuelve a aparecer en una conversación editorial.

Gianni Versace creció rodeado de telas, patrones y herramientas de costura en la sastrería de su madre en Reggio Calabria. Ese espacio —cálido, lleno de ruido y precisión— moldeó una sensibilidad distinta, él no veía prendas, veía personajes. Quienes lo conocieron siempre hablaban de su memoria visual excepcional; podía recordar un estampado complejo después de verlo una sola vez y reproducirlo con exactitud milimétrica. Eso le permitía diseñar casi desde la intuición, como si la pieza ya existiera en su mente antes de tocar la tela.

Su influencia no nacía solo del color o la sensualidad extrema. Gianni Versace cargaba una obsesión silenciosa: la arquitectura. Le fascinaban los frisos, los mármoles, las columnas, los mosaicos. Decía que la estructura podía ser tan seductora como un escote profundo, y por eso muchos de sus cortes están inspirados en la forma en la que un edificio sostiene su propio peso. Allí empezó la mezcla entre clasicismo y dramatismo que convirtió a su casa en un símbolo inconfundible.

A pesar del brillo de su obra, en la vida cotidiana era un hombre tímido. Prefería las reuniones pequeñas, los espacios íntimos y las conversaciones tranquilas. Donatella Versace fue, durante años, la voz externa de la marca porque él evitaba los reflectores fuera de la pasarela. Su refugio creativo era otro: escuchaba ópera a volumen alto mientras trabajaba. No era un capricho; necesitaba esa intensidad emocional para imaginar prendas con carácter, como si cada diseño fuera una escena completa.

Y antes de vestir a supermodelos, actrices o divas de los 90, hubo una mujer anónima que lo marcó profundamente. Una clienta que visitó la sastrería de su madre y cuya presencia —serena, segura, impecable— se quedó grabada en él. Gianni Versace decía que ella era, sin saberlo, la primera versión de la mujer Versace: dueña de sí misma e imposible de ignorar.

Eurídice Aiymet Garavito García
