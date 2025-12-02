Suscríbete
Anne Hathaway abraza su época dorada en Mother Mary

El tráiler de Mother Mary revela un drama pop lleno de intensidad estética, música original y un vestuario que coloca a Anne Hathaway en un territorio visual inesperado

Diciembre 02, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
El nuevo tráiler de Mother Mary confirmó lo que ya se intuía desde las primeras imágenes del rodaje: Anne Hathaway está a punto de entregar uno de los personajes más estilizados y complejos de su carrera reciente. Dirigida por David Lowery y producida por A24, la película se define como un melodrama pop, un proyecto que mezcla fama, música, identidad y un choque creativo profundamente emocional.

La historia sigue a una estrella pop —interpretada por Anne Hathaway— que se prepara para un regreso mediático después de años de distancia del spotlight. En ese proceso, vuelve a conectar con la diseñadora que alguna vez construyó su imagen pública, interpretada por Michaela Coel. Ambas se enfrentan a un pasado lleno de heridas abiertas, pero también a un vínculo que, aunque tenso, ha sido fundamental en la construcción estética de la artista.

El tráiler sugiere una narrativa donde la creación de una identidad visual tiene tanto peso como la música. Esta vez, el vestuario no funciona como un complemento; es un eje narrativo. Anne Hathaway aparece en escenas que combinan drama, provocación y teatralidad entre plumas, cristales, tonos dorados y una serie de piezas que dialogan con una estética cercana a la imaginería religiosa pop, el lujo exagerado y el glam litúrgico. Uno de los looks más comentados es un diseño en oro, acompañado de una corona escultórica que eleva la silueta hacia un lenguaje mitológico. La textura, la luz y la estructura de la pieza recuerdan que en este film la moda no solo viste al personaje; lo define.

El vestuario juega un papel clave porque el conflicto central está íntimamente ligado al acto de crear a una diva: construir, deconstruir y volver a imaginar una figura pública a través de telas, cortes y símbolos. Michaela Coel, como la diseñadora, encarna el rol de la arquitecta emocional y estética de la estrella, lo que convierte al vestuario en un terreno de batalla entre lo que el público ve y lo que el personaje intenta ocultar.

A nivel musical, la película incorpora canciones originales creadas por artistas contemporáneos, lo que subraya su identidad como híbrido entre cine y cultura pop. Todo parece indicar que la banda sonora acompañará el ritmo emocional de la historia con la misma contundencia que los looks acompañan su narrativa visual.

Mother Mary se estrena en abril de 2026 y, desde ahora, se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del cine de moda actual: una historia donde el vestuario respira, la música vibra y las emociones se despliegan como si fueran parte de un escenario expansivo. Y Anne Hathaway, con una presencia magnética, se convierte en el corazón brillante —y frágil— de este universo.

Eurídice Aiymet Garavito García
