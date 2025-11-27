Suscríbete
Celebridades

Pam Hogg muere a los 66 años: la diseñadora que convirtió el espíritu rock en alta moda

La muerte de Pam Hogg a los 66 años marca la partida de una creadora que transformó la moda británica con una visión rebelde y magnética que vistió a iconos como Kate Moss y Rihanna

Noviembre 27, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pam Hogg - Runway - LFW September 2023

Pam Hogg muere a los 66 años: la diseñadora que convirtió el espíritu rock en alta moda

Ki Price/WireImage

La moda británica pierde a una de sus figuras más provocadoras y libres. Pam Hogg, creadora autodidacta, artista visual, músico y una fuerza irrepetible en la escena creativa de Reino Unido, murió a los 66 años dejando un legado que no puede resumirse sólo en prendas, más bien, construyó una actitud. A lo largo de cuatro décadas, su estética vibrante —entre punk, glam y una teatralidad casi futurista—vistió a artistas que necesitaban una voz poderosa sin decir una palabra, desde Kate Moss hasta Rihanna, pasando por Kylie Minogue o Debbie Harry.

Aunque hasta el momento no ha sido revelada la causa de su muerte, se sabe que falleció el 26 de noviembre de 2025 en St Joseph’s Hospice, su familia indicó que sus últimos momentos fueron pacíficos y trascendió rodeada de sus seres queridos.

También te interesa...
El bolso D-Journey de cuero negro de DIOR que lució Rihanna durante el juicio de A$AP Rocky.png
Celebridades
El bolso D-Journey de cuero negro de DIOR que lució Rihanna durante el juicio de A$AP Rocky
Febrero 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Titán de la música, madre de dos, magnate por mano propia y la nueva CARA de DIOR J’ADORE.png
Especiales
Titán de la música, madre de dos, magnate por mano propia y la nueva CARA de DIOR J’ADORE
Febrero 22, 2025
 · 
Harper’s Bazaar

Pam Hogg nunca trabajó desde la complacencia. Su universo creativo se movía entre texturas brillantes, látex, estampados inesperados y cortes casi escultóricos que iluminaban escenarios, alfombras rojas y editoriales. No buscaba agradar, por el contrario, buscaba provocar. Y eso la volvía magnética. Su trabajo se sentía vivo, ruidoso, casi eléctrico, como si cada prenda tuviera un pulso propio con su firma. Ese espíritu fue el que la colocó como figura de culto en un sistema de moda que, muchas veces, premia la uniformidad.

Formada inicialmente en arte, no en moda, la diseñadora escocesa se abrió camino sin ataduras a la industria. Su presencia en los desfiles londinenses no respondía a la lógica tradicional, su técnica era un acto creativo total. Lo mismo diseñaba un traje de látex para Lady Gaga que producía un cortometraje lleno de simbolismos o montaba una exposición de ilustraciones. Su obra nunca se dividió, era todo parte del mismo torrente.

La muerte de Pam Hogg llega en un momento donde la moda pasa por un ciclo de nostalgia, reciclaje de ideas y un retorno a la rebeldía estética. Su ausencia resuena porque ella representaba justamente lo contrario a lo predecible. En una era hiper–curada, Pam Hogg mantenía la vibración del riesgo. No necesitaba tendencias, ella era una tendencia en sí misma.

Su influencia también se extendió a generaciones jóvenes que la veían como ejemplo de independencia creativa. No tenía miedo a tocar temas incómodos o a romper con lo establecido. Para muchos diseñadores emergentes, su obra funciona como recordatorio de que la ropa puede ser política, poética y ruda al mismo tiempo.

La moda pierde a una creadora que no buscaba consenso. Su legado persiste en cada artista que se atreve, en cada escenario que reclama exageración, en cada prenda que grita audacia. Pam Hogg construyó un lenguaje propio, y su partida deja una de esas ausencias que se sienten incluso entre lentejuelas y luces estridentes, la de alguien que sabía que la libertad creativa es el verdadero lujo.

Muerte diseñadores famosos Rihanna Lady Gaga Diseñadora
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Paul Costelloe - Backstage - LFW September 2023
Celebridades
Paul Costelloe: el artesano que moldeó la imagen más refinada de Lady Di, murió a los 80 años
Noviembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
vestidos princesa diana
Celebridades
40 años del baile de Lady Di y John Travolta
Noviembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Hailey Bieber celebra sus 29 años con un diseño vintage de Versace que revive la era más audaz de Donatella.jpg
Celebridades
Hailey Bieber celebra sus 29 años con un diseño vintage de Versace que revive la era más audaz de Donatella
Noviembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ELLE's 2025 Women In Hollywood Celebration Presented By Ralph Lauren and Bvlgari With Support From evian, Hendrick's Gin, And Lucid Motors - Inside
Celebridades
Lo que el lenguaje corporal de Jennifer Aniston sugiere sobre su debut en pareja con Jim Curtis
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala
Celebridades
La maldición de las parejas que asisten juntas a la MET Gala
Cerca de 17 parejas de famosos se separaron poco después de asistir juntos al evento ¿se trata de una maldición?
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Parisian Spice
Celebridades
Así fue el casting de Victoria Beckham para ser una Spice Girl
En 1994 una joven Victoria Adams se presentó a un aviso que pediría “chicas listas, extrovertidas, ambiciosas”. Aquella audición la condujo a convertirse en “Posh Spice” y dio inicio a una transformación inesperada
Noviembre 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Demi Moore cumple 63 y demuestra que la elegancia no tiene edad con un look de sastrería impecable.jpg
Celebridades
Demi Moore cumple 63 y demuestra que la elegancia no tiene edad con un look de sastrería impecable
En su cumpleaños número 63, Demi Moore reafirma su estatus como ícono de estilo con un traje blanco de aire arquitectónico y una lección de sofisticación atemporal
Noviembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood.jpg
Celebridades
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood
Empresario, discreto y con una presencia constante en la vida de Kris Jenner. Así es Corey Gamble, el hombre que conquistó a la matriarca del clan Kardashian-Jenner
Noviembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García