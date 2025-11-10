Suscríbete
Celebridades

Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood

Empresario, discreto y con una presencia constante en la vida de Kris Jenner. Así es Corey Gamble, el hombre que conquistó a la matriarca del clan Kardashian-Jenner

November 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood.jpg

Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood

Instagram

Quién es Corey Gamble, el novio de Kris Jenner

Corey Gamble no suele buscar el foco mediático, aunque su vida está inevitablemente ligada a uno de los apellidos más mediáticos del mundo: Jenner. A sus 44 años —y celebrando hoy su cumpleaños—, el empresario estadounidense ha construido una relación sólida con Kris Jenner, la mujer que transformó la cultura pop a través del imperio Kardashian-Jenner.

Su historia comenzó en 2014, durante una fiesta del cumpleaños número 40 de Riccardo Tisci, entonces director creativo de Givenchy. En aquel evento, celebrado en Ibiza y repleto de figuras de la moda y la música, Kris Jenner y Corey Gamble se conocieron casi por casualidad. Él formaba parte del círculo cercano de Justin Bieber, pues trabajaba como manager en SB Projects, la agencia de Scooter Braun. Lo que parecía una charla fugaz entre desconocidos dio paso a una relación que, una década después, se mantiene estable y discreta.

También te interesa...
Funny modern female in sunglasses holding black leather jacket on the rack in clothes shop or wardrobe closet
Wellness
Tips para mantener el orden en tu clóset
November 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.jpg
Celebridades
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez
November 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Un perfil bajo en un universo de reflectores

Corey Gamble nació en Atlanta, Georgia, y estudió administración de empresas en Morehouse College, una universidad históricamente afroamericana. A diferencia del resto de la familia Kardashian-Jenner, su presencia en la televisión ha sido intermitente: aparece en Keeping Up With the Kardashians y The Kardashians, pero suele mantener un tono mesurado, ajeno al drama y al espectáculo.
Su estilo de vida es sobrio, enfocado en los viajes, el deporte y la música. Cercano a personalidades como Ye (Kanye West) o Scooter Braun, ha sabido moverse entre el entretenimiento y los negocios sin perder su identidad ni depender de la fama de su pareja.

La historia de Kris Jenner y Corey Gamble

Kris Jenner y Corey Gamble han mantenido una relación que, pese a las críticas y a los rumores, ha sobrevivido al escrutinio público. La diferencia de edad —ella tiene 70 años y él 45— fue tema de conversación en sus primeros años juntos, pero ambos han demostrado que la conexión emocional y el respeto pesan más que los prejuicios.
Kris Jenner ha descrito a Corey Gamble como su apoyo constante, mientras que él ha dicho en varias entrevistas que la admira por su disciplina y su visión empresarial. Aunque no han anunciado planes de boda, comparten una vida de viajes, eventos y momentos familiares que reflejan una complicidad genuina.

Kris Jenner y Corey Gamble se conocieron en 2014.jpg

Kris Jenner y Corey Gamble se conocieron en 2014

Instagram

Hoy, mientras Corey Gamble celebra un año más de vida, su relación con Kris Jenner sigue siendo una excepción dentro de Hollywood, discreta, longeva y basada en un afecto real que no necesita titulares para validarse. En el universo Kardashian, eso ya es noticia.

Kris Jenner pareja
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Victoria's Secret Fashion Show 2024
Celebridades
Cher habla sobre su relación con Alexander Edwards
November 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ellos son los afortunados esposos de Marilyn Monroe
Celebridades
Madrid rinde tributo a Marilyn Monroe con una exposición que explora su dualidad entre mujer y mito
November 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Investitures 2025: Sir David Beckham Among Recipients
Celebridades
La corona británica nombra a David Beckham caballero por su impacto en el deporte y la filantropía
November 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_575191073_18124842106714497_1110202447239843392_n.jpg
Celebridades
Jennifer Aniston presenta oficialmente a su nueva pareja
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - October 31, 2025
Celebridades
Las celebridades que llevaron los mejores disfraces de Halloween 2025
Del terror al arte, este Halloween las celebridades llevaron la fantasía a otro nivel
November 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Heidi Klum's 24th Annual Halloween Party
Celebridades
Heidi Klum reafirma su reinado en Halloween con una Medusa que petrifica el estilo
Después de más de dos décadas reinventando la noche más creativa del año, Heidi Klum vuelve a coronarse como la Reina de Halloween con un disfraz que fusiona arte, mitología y performance
November 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_572489109_18372833560158529_5062376008388929714_n.jpg
Celebridades
El poderoso disfraz de Halloween 2025 de Julia Fox que rinde homenaje a Jackie Kennedy
Para Halloween 2025, Julia Fox reinterpretó el icónico traje rosa que Jackie Kennedy llevó el día que asesinaron a su esposo
October 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_572518720_18539118805061092_4993430939069283256_n.jpg
Celebridades
Así fue la historia de amor entre Dove Cameron y Damiano David antes de su compromiso
La actriz y el vocalista de Måneskin sellan su relación con un compromiso que confirma una conexión construida desde la complicidad, el respeto y la admiración mutua
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García