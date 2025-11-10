Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood

Quién es Corey Gamble, el novio de Kris Jenner

Corey Gamble no suele buscar el foco mediático, aunque su vida está inevitablemente ligada a uno de los apellidos más mediáticos del mundo: Jenner. A sus 44 años —y celebrando hoy su cumpleaños—, el empresario estadounidense ha construido una relación sólida con Kris Jenner, la mujer que transformó la cultura pop a través del imperio Kardashian-Jenner.

Su historia comenzó en 2014, durante una fiesta del cumpleaños número 40 de Riccardo Tisci, entonces director creativo de Givenchy. En aquel evento, celebrado en Ibiza y repleto de figuras de la moda y la música, Kris Jenner y Corey Gamble se conocieron casi por casualidad. Él formaba parte del círculo cercano de Justin Bieber, pues trabajaba como manager en SB Projects, la agencia de Scooter Braun. Lo que parecía una charla fugaz entre desconocidos dio paso a una relación que, una década después, se mantiene estable y discreta.

Un perfil bajo en un universo de reflectores

Corey Gamble nació en Atlanta, Georgia, y estudió administración de empresas en Morehouse College, una universidad históricamente afroamericana. A diferencia del resto de la familia Kardashian-Jenner, su presencia en la televisión ha sido intermitente: aparece en Keeping Up With the Kardashians y The Kardashians, pero suele mantener un tono mesurado, ajeno al drama y al espectáculo.

Su estilo de vida es sobrio, enfocado en los viajes, el deporte y la música. Cercano a personalidades como Ye (Kanye West) o Scooter Braun, ha sabido moverse entre el entretenimiento y los negocios sin perder su identidad ni depender de la fama de su pareja.

La historia de Kris Jenner y Corey Gamble

Kris Jenner y Corey Gamble han mantenido una relación que, pese a las críticas y a los rumores, ha sobrevivido al escrutinio público. La diferencia de edad —ella tiene 70 años y él 45— fue tema de conversación en sus primeros años juntos, pero ambos han demostrado que la conexión emocional y el respeto pesan más que los prejuicios.

Kris Jenner ha descrito a Corey Gamble como su apoyo constante, mientras que él ha dicho en varias entrevistas que la admira por su disciplina y su visión empresarial. Aunque no han anunciado planes de boda, comparten una vida de viajes, eventos y momentos familiares que reflejan una complicidad genuina.

Kris Jenner y Corey Gamble se conocieron en 2014 Instagram

Hoy, mientras Corey Gamble celebra un año más de vida, su relación con Kris Jenner sigue siendo una excepción dentro de Hollywood, discreta, longeva y basada en un afecto real que no necesita titulares para validarse. En el universo Kardashian, eso ya es noticia.