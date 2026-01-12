Suscríbete
Celebridades

Selena Gomez y Benny Blanco reaparecen más unidos que nunca en la alfombra roja de los Golden Globes 2026

Tras semanas de especulación, la aparición de Selena Gomez y Benny Blanco en los Golden Globes 2026 reactivó la conversación sobre su relación y su lenguaje corporal frente a las cámaras

Enero 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 Golden Globes

Christina House/Los Angeles Times via Getty Images

La alfombra roja de los Golden Globes 2026 fue escenario de regresos, confirmaciones y silencios elocuentes. Uno de los más comentados fue el de Selena Gomez y Benny Blanco, quienes aparecieron juntos, cercanos y visiblemente tranquilos, en un momento en el que su relación había sido objeto de rumores contradictorios en redes sociales.

La imagen de esta noche fue clara, complicidad, miradas constantes y una naturalidad que desactivó —al menos por ahora— las versiones que hablaban de un supuesto distanciamiento. Tomados del brazo y sin gestos forzados, Selena y Benny parecieron decidir que la mejor respuesta era la presencia compartida, no el comunicado vacío y tradicional.

Su historia no es nueva para el público. Tras años de colaboración profesional, el romance se hizo público y avanzó lejos de la prisa mediática. La boda, celebrada de forma íntima y sin espectáculo en Santa Bárbara el pasado septiembre, reforzó la idea de una relación construida en privado, ajena al guion habitual de Hollywood. Precisamente por eso, los rumores recientes sobre tensiones, control o maltrato generaron especial ruido, no tanto por las pruebas —videos sin contexto— sino por el contraste con la narrativa que ambos habían sostenido hasta ahora. Ninguna de esas versiones ha sido respaldada por declaraciones oficiales ni fuentes verificadas.

En este contexto, su aparición en los Golden Globes 2026 funcionó como una declaración implícita. No hubo discursos ni aclaraciones, pero sí un lenguaje corporal que habló por sí solo.

@traumaqueen4life

#selenagomez #bennyblanco #jelena #foryoupage #xybca

♬ rude boy - 𝖈𝖗𝖎𝖘

En cuanto a moda, Selena apostó por una elegancia clásica con giro teatral. Llevó un vestido negro de silueta limpia y alargada, coronado por un escote estructurado cubierto de plumas blancas que aportaban textura y contraste firmado por Chanel. El diseño equilibraba sobriedad y fantasía, con una línea que estiliza el cuerpo y un detalle superior que concentra toda la atención. El beauty look acompañó con un maquillaje pulido, labios definidos y ondas suaves de inspiración old Hollywood, reforzando una estética atemporal.

Benny Blanco, por su parte, eligió un traje negro de corte relajado, sin rigidez extrema, fiel a su estilo personal. La silueta ligeramente amplia y los accesorios discretos proyectaron una masculinidad contemporánea, lejos del protocolo estricto de la alfombra roja. Juntos, sus looks dialogaban sin buscar simetría, ella desde el glam depurado y él desde una elegancia sobria y desenfadada.

Su presencia conjunta no borra el ruido mediático, pero sí lo contextualiza y nos recuerda que no todo lo que circula tiene sustento y que, a veces, la intimidad también se defiende caminando juntos frente a las cámaras.

En los Golden Globes 2026, Selena Gomez y Benny Blanco no ofrecieron explicaciones. Ofrecieron algo más difícil de sostener: una imagen serena en medio del escrutinio constante.

Selena Gómez pareja
Eurídice Aiymet Garavito García
