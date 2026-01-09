Suscríbete
Wellness

El verdadero efecto del agua tibia con limón en ayunas, lo que sí dice la ciencia

El ritual del agua tibia con limón promete beneficios que van de la digestión a la piel, pero esto es lo que realmente ocurre en el cuerpo cuando lo tomas en ayunas, según la evidencia científica

Enero 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Glass of water with lemon and splash

El verdadero efecto del agua tibia con limón en ayunas, lo que sí dice la ciencia

Oleksandra Yagello/Getty Images

Hay hábitos que se repiten tanto que terminan pareciendo verdades incuestionables. Tomar agua tibia con limón en ayunas es uno de ellos. Se le atribuyen virtudes casi universales: desintoxica, alcaliniza, acelera el metabolismo y mejora la piel, pero cuando se mira con lupa científica, el panorama es menos mágico y bastante más interesante.

Primero, lo evidente: hidratarse al despertar sí tiene efectos reales. Después de varias horas de sueño, el cuerpo llega a la mañana con un ligero estado de deshidratación. Beber agua —tibia, fría o a temperatura ambiente— ayuda a reactivar funciones básicas como la circulación, la digestión y la concentración. En este punto, el limón no es el protagonista; el agua lo es.

También te interesa...
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
6 formas elegantes —y actuales— de llevar jeans este invierno
Enero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll.jpg
Moda
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

¿Y el limón? El jugo de limón aporta vitamina C, flavonoides y ácido cítrico. La cantidad de vitamina C en medio limón es modesta, pero contribuye al consumo diario recomendado y participa en funciones inmunológicas y en la síntesis de colágeno. No transforma la piel de la noche a la mañana, pero sí suma cuando forma parte de una alimentación constante y equilibrada.

Uno de los mitos más difundidos es el de la alcalinización del cuerpo. Aunque el limón tiene un sabor ácido, se dice que genera un efecto alcalino en el organismo. La ciencia es clara aquí: el pH de la sangre está estrictamente regulado por sistemas fisiológicos (pulmones y riñones) y no cambia por lo que bebemos. Ningún alimento modifica ese equilibrio de forma significativa en una persona sana.

En cuanto a la famosa “desintoxicación”, conviene poner las cosas en su lugar. El cuerpo no necesita ayuda externa para desintoxicarse: hígado, riñones e intestinos cumplen esa función de manera continua. El agua con limón no limpia órganos ni elimina toxinas acumuladas. Lo que sí puede hacer es favorecer una buena hidratación, y eso, indirectamente, apoya el trabajo natural del organismo.

Qué dice la ciencia sobre el agua tibia con limon en ayunas....jpg

No es un elixir mágico, pero el agua tibia de limón en ayunas sí podría contribuir a tu bienestar

Pexels

¿Ayuda a la digestión? En algunas personas, el agua tibia puede estimular el reflejo gastrocólico, facilitando el movimiento intestinal matutino. El ácido cítrico también puede aumentar la producción de saliva y jugos gástricos, lo que mejora la digestión, sobre todo en quienes suelen despertar con sensación de pesadez. No es una solución universal, pero puede resultar útil en contextos específicos.

¿Y el metabolismo? No hay evidencia sólida de que esta bebida acelere la oxidación de grasa. Si alguien nota cambios, suelen estar relacionados con hábitos asociados: empezar el día hidratándose, reducir bebidas azucaradas o prestar más atención a lo que se consume el resto del día.

También hay matices que conviene considerar. El ácido del limón, consumido diariamente y sin diluir correctamente, puede afectar el esmalte dental. Beberlo con popote, enjuagar la boca con agua después o esperar antes de cepillarse son medidas simples para evitar daños.

Jugo de limón.jpg

Cuidado con el esmalte dental al consumir agua tibia con limón en ayunas

Pexels

Entonces, ¿vale la pena? El agua tibia con limón no es un elixir, pero tampoco es inútil. Funciona como un gesto de autocuidado sencillo, siempre que se entienda como lo que es; una forma agradable de hidratarse y aportar un pequeño extra nutricional, no una solución milagrosa.

agua limón bienestar
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Los síntomas menos conocidos de la menopausia.jpg
Wellness
Los síntomas menos conocidos de la menopausia
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para iniciar el año con menos cortisol.jpg
Wellness
Guía rápida para iniciar el año con menos cortisol
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Lo que debes repetirte para dejar de acumular ropa en el clóset en 2026 (2).jpg
Wellness
Lo que debes repetirte para dejar de acumular ropa en el clóset en 2026
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Alternativas a la lista de propósitos que cuidan mejor tu bienestar emocional.jpg
Wellness
Alternativas a la lista de propósitos que cuidan mejor tu bienestar emocional
Diciembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rituales para soltar energías densas y empezar 2026 con el espacio en orden.jpg
Wellness
Rituales para soltar energías densas y empezar 2026 con el espacio en orden
Gestos simples para soltar energías densas y cerrar el año con calma. Rituales discretos que se pueden hacer en Noche Vieja para empezar 2026 con el espacio en orden
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Debería empezar a comer más fibra.jpg
Wellness
¿Debería empezar a comer más fibra?
La fibra cumple un papel clave en la digestión, la saciedad y el equilibrio interno. Aprende a incorporarla para mejorar la forma en que tu cuerpo procesa los alimentos
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El ritual del café con aceite de coco se volvió un hábito popular, pero ¿ayuda a adelgazar.jpg
Wellness
El ritual del café con aceite de coco se volvió un hábito popular, pero ¿ayuda a adelgazar?
Más allá de la taza, esta tendencia invita a repensar cómo construimos hábitos cuando el objetivo es sentirnos mejor con nuestro cuerpo
Diciembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rituales para armonizar tu clóset y transformar la relación con tu ropa.jpg
Wellness
Rituales para armonizar tu clóset y transformar la relación con tu ropa
Ordenar el clóset también es una forma de ordenar la mente. Gestos simples y conscientes para crear un espacio funcional, estético y alineado con la etapa que estás viviendo
Diciembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García