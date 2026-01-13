Suscríbete
Wellness

En 2026 no deberías obsesionarte con tu peso ni con las calorías que consumes a diario

El peso y las calorías dejan de ser el centro del bienestar en 2026, dando paso a una forma más equilibrada de cuidar el cuerpo

Enero 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pexels

Hasta ahora, el peso y el conteo de calorías ocuparon un lugar central en la conversación sobre salud. Aplicaciones, relojes inteligentes, planes restrictivos y números diarios se convirtieron en supuestos indicadores de autocontrol y disciplina, sin embargo, en 2026 esa lógica empieza a perder fuerza. No porque el cuidado del cuerpo haya dejado de importar, sino porque la obsesión dejó de ser sinónimo de salud.

El problema no está en conocer lo que comemos, sino en vivir pendientes de ello. Medir cada bocado, pesar el cuerpo con frecuencia o ajustar el valor personal a un número genera una relación tensa con la comida y con el propio cuerpo. Desde una mirada más actual —y más informada—, el bienestar se entiende como algo dinámico y no como una ecuación rígida.

El peso corporal fluctúa por múltiples razones que no siempre tienen que ver con grasa: retención de líquidos, ciclo hormonal, descanso, estrés o cambios en la actividad física. Convertir esas variaciones naturales en motivo de alarma diaria desconecta del cuerpo real y refuerza una narrativa de control constante que resulta agotadora.

Algo similar ocurre con las calorías. Reducir la alimentación a un número ignora factores esenciales como la calidad nutricional, la saciedad, el placer y el contexto emocional. Dos alimentos con el mismo valor calórico pueden tener efectos completamente distintos en el cuerpo y en la energía diaria. Comer no es solo ingerir energía; también es regular emociones, sostener rutinas y construir bienestar a largo plazo.

Este año ni el peso ni las calorías son guía de bienestar.jpg

Este año ni el peso ni las calorías son guía de bienestar

Pexels

En 2026, el enfoque empieza a desplazarse hacia señales internas sobre cómo te sientes al despertar, qué nivel de energía tienes a lo largo del día, cómo responde tu cuerpo al movimiento o qué tan bien duermes. Estas métricas, aunque menos cuantificables, son mucho más reveladoras que cualquier cifra aislada.

Esto no implica ignorar la salud ni romantizar hábitos poco sostenibles. Implica cambiar la pregunta. En lugar de “¿cuántas calorías comí hoy?”, la conversación se mueve hacia “¿esto me nutrió?”, “¿me dio energía?”, “¿me sentí satisfecha?”. Es una diferencia sutil, pero poderosa.

También hay un cambio cultural importante como dejar de asociar delgadez con éxito o control. En la moda, el bienestar y la conversación pública, el cuerpo deja de ser un proyecto permanente de corrección para convertirse en un espacio de cuidado. No se trata de resignación, sino de respeto.

Mejora tu relación con la cocina este 2026.jpg

Mejora tu relación con la cocina este 2026

Pexels

Liberarse de la obsesión no ocurre de un día para otro. Requiere desaprender mensajes arraigados y permitir que el cuerpo exista sin vigilancia constante, pero en 2026, esa decisión se percibe cada vez menos como descuido y más como una forma madura de autocuidado.

Porque vivir bien no debería sentirse como una auditoría diaria y porque el equilibrio real no se mide en números, sino en cómo se habita el propio cuerpo.

Eurídice Aiymet Garavito García
