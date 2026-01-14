Suscríbete
Wellness

Tés e infusiones para reducir la inflamación y reconectar con el cuerpo

Los tés e infusiones pueden acompañar al cuerpo en procesos inflamatorios leves cuando se integran de forma consciente a la rutina diaria, priorizando constancia y pausa

Enero 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tés e infusiones para reducir la inflamación y reconectar con el cuerpo.jpg

Tés e infusiones para reducir la inflamación y reconectar con el cuerpo

Pexels

La inflamación es una palabra que se repite cada vez más en conversaciones sobre bienestar, pero rara vez se explica desde lo cotidiano. No siempre se manifiesta como dolor evidente; a veces aparece como hinchazón persistente, cansancio corporal, digestiones pesadas o una sensación general de incomodidad difícil de definir. Frente a eso, los tés e infusiones se han mantenido como uno de los gestos más antiguos —y más subestimados— para acompañar al cuerpo en procesos de equilibrio.

No se trata de pensar en las infusiones como soluciones inmediatas ni como sustitutos de otros cuidados, sino como apoyos silenciosos que actúan de forma constante. Beber té es un ritual lento, y justamente ahí reside parte de su efecto al bajar el ritmo, hidratar y permitir que ciertos compuestos naturales trabajen de forma progresiva.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-275.jpg
Agenda
Instagram ya puede determinar si sufres depresión
Abril 02, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
Día mundial de la lucha contra la depresión celebridades que han sufrido este padecimiento.png
Celebridades
Día mundial de la lucha contra la depresión: celebridades que han sufrido este padecimiento
Enero 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Entre los más conocidos está el jengibre, valorado por su capacidad para aliviar la inflamación relacionada con el sistema digestivo y muscular. Su sabor intenso genera una sensación inmediata de calor que muchas personas asocian con alivio corporal. Consumido en infusión, especialmente después de comidas pesadas o días de mucho esfuerzo físico, suele integrarse con facilidad a la rutina.

La cúrcuma, cuando se utiliza en infusión y se acompaña de un toque de pimienta negra, se ha vuelto una aliada frecuente en contextos de inflamación crónica leve. Su efecto no es dramático ni inmediato, pero sí constante. Es el tipo de ingrediente que funciona mejor cuando se piensa a largo plazo y no como una respuesta puntual.

Integrar tés e infusiones como parte del cuidado diario no exige reglas estrictas ni combinaciones complejas.jpg

Integrar tés e infusiones como parte del cuidado diario no exige reglas estrictas ni combinaciones complejas

Pexels

Para quienes buscan algo más suave, la manzanilla sigue siendo una de las opciones más completas. No solo ayuda a reducir procesos inflamatorios leves, sino que también actúa sobre el sistema nervioso. Muchas veces la inflamación no es solo física, sino consecuencia del estrés sostenido. En ese sentido, una infusión que calme también cumple una función indirecta pero relevante.

El té verde, por su parte, se distingue por su contenido de antioxidantes. Más allá de su fama, su efecto real se aprecia cuando se consume de forma regular y sin excesos. No es un estimulante agresivo, pero sí una opción interesante para quienes buscan apoyar procesos inflamatorios asociados al metabolismo y al cansancio general.

Hay infusiones menos obvias, como el hinojo o la menta, que trabajan principalmente a nivel digestivo. Reducir la inflamación intestinal suele tener un impacto directo en cómo se siente el resto del cuerpo. A veces el malestar no está donde se percibe, sino en un sistema que lleva tiempo sobrecargado.

Tés e infusiones contra la inflamación.jpg

Beber té es un ritual lento, placentero y benéfico

Pexels

Lo importante es entender que no todas las inflamaciones se sienten igual ni responden a lo mismo. Elegir una infusión no debería ser una moda, sino una respuesta intuitiva a lo que el cuerpo pide. Calor, pausa, ligereza y descanso. Beber té no cambia todo, pero puede cambiar cómo se transita el día.

Integrar tés e infusiones como parte del cuidado diario no exige reglas estrictas ni combinaciones complejas. Basta con constancia y atención en tu rutina donde casi todo es inmediato, permitir que algo funcione despacio también es una forma de bienestar.

té verde bienestar inflamación
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Rutina de abs para lucir el abdomen definido como de Emma Stone.jpeg
Wellness
Rutina de abs para lucir el abdomen definido como de Emma Stone
Enero 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Por qué vamos de compras cuando nos sentimos deprimidas.jpg
Wellness
¿Por qué vamos de compras cuando nos sentimos deprimidas?
Enero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Glass of water with lemon and splash
Wellness
El verdadero efecto del agua tibia con limón en ayunas, lo que sí dice la ciencia
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los síntomas menos conocidos de la menopausia.jpg
Wellness
Los síntomas menos conocidos de la menopausia
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para iniciar el año con menos cortisol.jpg
Wellness
Guía rápida para iniciar el año con menos cortisol
Reducir el cortisol al inicio del año no depende de rutinas extremas, estos rituales de bienestar —desde el descanso hasta la comida— ayudan a regular el estrés de forma realista y sostenida
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Lo que debes repetirte para dejar de acumular ropa en el clóset en 2026 (2).jpg
Wellness
Lo que debes repetirte para dejar de acumular ropa en el clóset en 2026
Estas ideas y recordatorios internos te ayudarán a mantener el orden de tu clóset con criterio; así como a soltar prendas que ya no encajan y construir un guardarropa más claro y funcional
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Alternativas a la lista de propósitos que cuidan mejor tu bienestar emocional.jpg
Wellness
Alternativas a la lista de propósitos que cuidan mejor tu bienestar emocional
Más allá de los propósitos tradicionales, existen formas más amables de comenzar el año. Estas alternativas priorizan el bienestar emocional y reducen la presión del cambio inmediato
Diciembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rituales para soltar energías densas y empezar 2026 con el espacio en orden.jpg
Wellness
Rituales para soltar energías densas y empezar 2026 con el espacio en orden
Gestos simples para soltar energías densas y cerrar el año con calma. Rituales discretos que se pueden hacer en Noche Vieja para empezar 2026 con el espacio en orden
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García