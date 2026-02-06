Suscríbete
Wellness

Revierte la adicción al scroll y a la dopamina barata

Vivimos hiperestimulados y mentalmente exhaustos. Entender cómo funciona la dopamina y recuperar la atención es el primer paso para salir del ciclo del scroll infinito

Febrero 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Revierte la adicción al scroll y a la dopamina barata.jpg

Pexels

Hay un cansancio que no viene del cuerpo ni del trabajo, sino de la saturación constante. No es agotamiento físico, es la fatiga de una mente que nunca termina de posarse en ningún sitio. El scroll infinito no solo roba tiempo; reconfigura la forma en la que el cerebro aprende a desear, a concentrarse y, sobre todo, a sentir satisfacción.

La llamada dopamina barata no es un concepto moral, sino neurológico. Cada like, video breve o notificación activa el sistema de recompensa con estímulos rápidos, predecibles y de bajo esfuerzo. El problema no es la dopamina en sí —es esencial para la motivación—, sino su sobreexposición en formatos que no exigen profundidad ni espera. Con el tiempo, el umbral de placer se eleva y todo lo que requiere atención sostenida comienza a parecer insoportablemente lento.

Revertir esta dinámica no implica demonizar la tecnología ni desaparecer del mundo digital. Implica algo más incómodo: reaprender a tolerar el vacío, la pausa y la fricción. El cerebro, acostumbrado al impacto inmediato, necesita reaprender que el valor también existe en procesos menos espectaculares, pero más densos.

El primer paso no es “dejar el celular”, sino interrumpir el automatismo. La adicción al scroll opera cuando el gesto ocurre antes del pensamiento. Colocar pequeñas resistencias físicas —como eliminar accesos directos, usar escalas de grises o establecer horarios cerrados para redes— no es una solución definitiva, pero sí una grieta en el hábito. La fricción devuelve conciencia.

Actividades sencillas como disfrutar del medio ambiente son indispensables para revertir la adicción al scroll.jpg

Pexels

Después viene el trabajo más profundo: reconstruir la relación con la atención. Actividades como la lectura larga, escribir a mano, caminar sin audífonos o incluso cocinar sin estímulos externos no son ejercicios románticos; son entrenamientos cognitivos. Al principio resultan incómodos porque el cerebro pide recompensa inmediata. Esa incomodidad no es fracaso, es abstinencia.

También es clave entender que la dopamina barata no solo vive en el teléfono. Vive en la multitarea constante, en consumir sin procesar, en pasar de una pestaña a otra sin cerrar ninguna. Revertirla implica volver a terminar cosas. Un texto completo. Una conversación sin interrupciones. Una idea llevada hasta el final.

A nivel emocional, el scroll perpetuo anestesia más de lo que entretiene. Reduce la capacidad de aburrirse, y con ella, la posibilidad de introspección. Recuperar espacios de silencio no es productividad elevada, es higiene mental. El cerebro necesita momentos sin estímulo para reorganizarse, consolidar memoria y generar pensamiento propio.

pexels-carvalhophoto-9337681.jpg

El cerebro necesita momentos sin estímulo para reorganizarse

Pexels

La verdadera salida no es el control rígido, sino el criterio. Elegir cuándo consumir y cuándo detenerse. Reconocer qué contenidos dejan residuo —ideas, inspiración, calma— y cuáles solo dejan vacío. La dopamina sostenible no grita ni parpadea; se construye lentamente y, por eso mismo, permanece.

Revertir la adicción al scroll no significa vivir desconectados, sino volver a habitar el presente con atención plena. No se trata de hacer menos, sino de sentir más —con menos ruido y más intención.

Eurídice Aiymet Garavito García
