Wellness

¿Por qué vamos de compras cuando nos sentimos deprimidas?

El impulso de comprar cuando el ánimo está bajo responde a mecanismos emocionales ligados al control, la anticipación y el alivio momentáneo, más allá del objeto en sí

Enero 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Por qué vamos de compras cuando nos sentimos deprimidas.jpg

¿Por qué vamos de compras cuando nos sentimos deprimidas?

Pexels

Hay momentos en los que comprar no tiene que ver con necesitar algo nuevo, sino con sentir algo distinto. Entrar a una tienda, probarse una prenda o confirmar una compra online puede convertirse en un gesto casi automático cuando el ánimo está bajo. No es euforia ni felicidad; es una interrupción breve dentro de un estado emocional pesado.

En estados depresivos —leves o persistentes— el mundo suele percibirse plano o sin estímulos claros. Comprar introduce una secuencia que rompe esa inercia: elegir, anticipar y decidir. Esa cadena activa una sensación temporal de movimiento cuando todo lo demás se siente detenido. No es casualidad que el impulso aparezca justo cuando hay apatía, cansancio emocional o una sensación de vacío difícil de nombrar.

Existe también una dimensión de control. La depresión suele erosionar la percepción de agencia personal en la que cuesta iniciar tareas, sostener rutinas o sentir que algo depende de una misma. Comprar, en cambio, es inmediato y concreto. Hay una acción clara y un resultado visible. Esa sensación de dominio —aunque sea mínima— resulta especialmente atractiva cuando otras áreas de la vida se sienten fuera de control.

La moda y el consumo, además, operan a nivel simbólico. No se adquiere solo un objeto; se compra una estética. La promesa de verse diferente, de sentirse un poco más funcional, más alineada con una versión de una misma que hoy parece lejana. En ese sentido, comprar no es solo gastar, es imaginar un cambio cuando el cambio interno se percibe inaccesible.

Depresión compras.jpg

Comprar tiene un efecto inmediato y concreto contra la depresión

Pexels

El problema aparece cuando esa estrategia se vuelve recurrente. El alivio que produce la compra suele ser breve y, al disiparse, puede dejar detrás culpa, frustración o la sensación de haber actuado en automático. El gesto no es el conflicto; pero la sustitución emocional sí puede serlo. Cuando comprar se convierte en la única vía para regular el malestar, el ciclo se vuelve agotador y a veces insostenible.

Es importante distinguir entre comprar con intención y comprar como anestesia. La primera implica conciencia, contexto y disfrute real. La segunda suele aparecer como respuesta impulsiva ante emociones que no encuentran otro canal. Reconocer esa diferencia no implica prohibirse nada, sino entender qué se está buscando en ese momento: distracción, contención, validación o simplemente un respiro.

Shopping depresión.jpg

Comprar cuando una se siente deprimida no es una falla de carácter ni una frivolidad

Pexels

En los últimos años, la conversación sobre bienestar ha empezado a integrar estos comportamientos sin moralizarlos. Comprar cuando una se siente deprimida no es una falla de carácter ni una frivolidad. Es una señal emocional. Y escuchar esa señal —en lugar de taparla— permite tomar decisiones más informadas, a veces será suficiente con frenar, otras con hablarlo, y en muchos casos con buscar apoyo profesional.

Ir de compras puede ser un gesto cotidiano, incluso placentero, pero cuando se vuelve una respuesta automática al malestar, deja de ser elección y se transforma en síntoma. Entenderlo así no quita el deseo, pero devuelve el control.

depresión Shopping bienestar
Eurídice Aiymet Garavito García
