Wellness

Tips para mantener el orden en tu clóset

Tener un clóset ordenado no solo ahorra tiempo, también transforma tu relación con la moda. Estos consejos te ayudarán a mantenerlo impecable sin perder tu toque personal

November 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Funny modern female in sunglasses holding black leather jacket on the rack in clothes shop or wardrobe closet

Getty Images

Un clóset ordenado no es solo una cuestión estética, también es una extensión de tu mente, de tu estado emocional y de la forma en que eliges presentarte al mundo. La manera en que cuelgas tus prendas, el color con el que abres las puertas cada mañana y la visibilidad de tus piezas favoritas pueden influir directamente en tu estilo y en tu energía diaria. Mantenerlo en armonía es, en realidad, un acto de autocuidado.

Define un propósito para tu espacio

Antes de doblar, colgar o guardar, reflexiona qué deseas que transmita tu clóset: ¿serenidad, practicidad, inspiración? Esta intención te guiará al decidir qué conservar y qué dejar ir. Un clóset curado no se mide por la cantidad de prendas, sino por la coherencia de su contenido.

Clasifica por categoría y por frecuencia de uso

Divide tu ropa según su tipo (camisas, pantalones, vestidos, accesorios) y dentro de cada categoría, coloca al frente lo que usas con mayor frecuencia. Esta distribución te permitirá ahorrar minutos cada mañana y mantener un orden natural sin esfuerzo.

Ordena tu ropa por categorías y coloca hasta adelante lo que usas con mayor frecuencia

Pexels

El método visual: de claro a oscuro

Organizar las prendas por color, de los tonos más claros a los más oscuros, no solo facilita la búsqueda, también aporta una sensación visual de calma. Este truco, adoptado por estilistas y personal shoppers, ayuda a percibir el clóset como una paleta equilibrada que refleja tu identidad.

Inversión inteligente: ganchos uniformes y cajas estéticas

Los ganchos del mismo material y color crean una sensación de continuidad. Las cajas o contenedores con tapas transparentes mantienen el orden sin sacrificar la elegancia. Opta por materiales naturales como lino o bambú si deseas un acabado cálido y sofisticado.

Mantén la organización de tu clóset con cajas y ganchos

Pexels

Aplica la regla del “uno entra, uno sale”

Cada vez que adquieras una prenda nueva, deja ir otra. Esta sencilla regla mantiene el equilibrio entre espacio y estilo, evitando la acumulación que termina por generar caos visual.

Cuida la energía de tu guardarropa

Según principios de organización consciente, un clóset limpio y ventilado permite que las prendas respiren. Dedica un día al mes para revisar, limpiar y reacomodar; ese gesto renueva la energía del espacio y te conecta con la versión más ordenada de ti misma.
Mantener el orden en tu clóset no se trata de perfección, sino de intención. Cuando tu guardarropa refleja quién eres hoy —y no quién fuiste o quién crees que deberías ser—, vestirte se convierte en un ritual de amor propio. Ese es el verdadero lujo.

Eurídice Aiymet Garavito García
