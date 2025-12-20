Suscríbete
Moda

Más allá del Cloud Dancer, estos son los colores que marcarán el 2026

La paleta de 2026 se amplía con tonos que hablan de calma, profundidad y carácter, estos colores estarán presentes en el día a día del próximo año

Diciembre 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Más allá del Cloud Dancer, estos son los colores que marcarán el 2026.jpg

Hanna Lassen/Getty Images

El Cloud Dancer se ha convertido en uno de los tonos más citados al hablar de 2026, pero reducir la conversación cromática a un solo color sería quedarse corto. La próxima temporada no gira en torno a un protagonista absoluto, sino a una paleta más rica y matizada que responde a una forma distinta de entender la moda con menos contraste forzado, más diálogo entre tonos, texturas y estados de ánimo.

Uno de los colores que comienza a ganar terreno es el verde salvia profundo. No es un verde vibrante ni decorativo, sino uno que se mueve entre lo orgánico y lo sofisticado. Funciona como un neutro expandido y aparece tanto en prendas estructuradas como en tejidos fluidos. Su fuerza está en la calma que transmite y en su facilidad para combinarse con blancos suaves, grises cálidos y marrones claros.

Verde salvia.jpg

Verde salvia

Pinterest

El azul grisáceo también se perfila como uno de los tonos clave. Lejos del azul marino tradicional o de los tonos eléctricos, esta versión más apagada aporta profundidad sin rigidez. Es un color que se siente urbano y elegante, especialmente en siluetas limpias y materiales con caída. En 2026, el azul deja de ser un color funcional para convertirse en una elección estética consciente.

Azul grisaceo.jpg

Azul grisaceo

Pinterest

Los tonos tierra evolucionan hacia una gama más refinada. El café claro, el arena cálido y el terracota suave aparecen como respuesta a una necesidad de estabilidad visual. Estos colores no buscan protagonismo inmediato, pero sostienen el look con una presencia sólida. Son ideales para piezas base que construyen el guardarropa y permiten que otros elementos destaquen sin competir.

Café claro.jpg

Café claro

Pinterest

El rosa empolvado regresa con una lectura más sobria. Se aleja de lo romántico evidente y se presenta como un tono casi neutro, capaz de aportar luz sin dulzura excesiva. En tejidos mate o estructuras simples, este rosa funciona como un puente entre lo femenino y lo contemporáneo, especialmente cuando se combina con grises, blancos rotos o beige.

Rosa empolvado.jpg

Rosa empolvado

Pinterest

Otro color que empieza a consolidarse es el amarillo suave, cercano al tono mantequilla. No es un amarillo brillante ni experimental, sino uno que aporta calidez y optimismo de forma contenida. Se integra fácilmente en looks monocromáticos o como acento discreto, y dialoga bien con la paleta clara que domina la temporada.

amarillo mantequilla.jpg

Amarillo mantequilla

Pinterest

Finalmente, los rojos se replantean desde una óptica más profunda. Aparecen en versiones vino, granada o cereza oscura, lejos del rojo primario. Estos tonos aportan intensidad sin estridencia y funcionan como puntos de anclaje visual en looks minimalistas. En 2026, el rojo no busca llamar la atención, sino sostenerla.

outfit vino.jpg

Colores vino y rojizos

Pinterest

Más que imponer una dirección única, la paleta de 2026 propone opciones. Colores que conviven, se superponen y permiten construir una estética personal sin excesos. El Cloud Dancer abre la conversación, pero es esta gama amplia y bien calibrada la que define realmente el tono de la temporada.

Eurídice Aiymet Garavito García
