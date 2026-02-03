Suscríbete
Moda

En 2026, el denim y los sneakers redefinen el estilo urbano

Denim, deporte y cultura urbana se cruzan en una colaboración que redefine cómo se construye la grandeza desde la calle y la herencia compartida

Febrero 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
En 2026, el denim y los sneakers redefinen el estilo urbano.jpg

En 2026, el denim y los sneakers redefinen el estilo urbano

Cortesía

Cuando dos símbolos culturales con ADN propio se encuentran, el resultado va más allá de una colaboración, se convierte en un manifiesto visual. La nueva colección Levi’s x Jordan Brand parte de una idea clara donde la grandeza no es un destino exclusivo, sino una actitud cotidiana compartida por comunidades que transforman la cultura desde distintos frentes.

También te interesa...
66th GRAMMY Awards - Arrivals
Moda
La firma que debes vestir si quieres ganar el Grammy a mejor álbum del año
Febrero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El traje de Bad Bunny en los GRAMMY 2026.jpg
Moda
El traje de Bad Bunny en los Grammy 2026
Febrero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Esta alianza creativa profundiza en la relación entre la artesanía del denim y el legado deportivo, reinterpretando siluetas icónicas bajo una mirada contemporánea. El punto de convergencia es el Air Jordan 3, una de las zapatillas más influyentes de la historia, ahora traducida al lenguaje textil de Levi’s a través de cuatro colorways que dialogan con identidad, territorio y pertenencia cultural.

SP26_Energy_LevisCollab_Look3_H2T_RAmor_0007.jpg

Levi’s x Jordan Brand

Cortesía

Cada versión propone una narrativa distinta. Desde el denim índigo rígido con estampado de elefante tono sobre tono, hasta el acabado negro que revela matices grises con el uso, la colección explora cómo el desgaste, la textura y el tiempo forman parte del diseño. Las ediciones especiales —incluida una dedicada al calendario lunar y otra vinculada a Los Ángeles durante el All-Star Weekend— refuerzan la idea de que el estilo también es memoria colectiva.

La propuesta se extiende a una línea de nueve piezas de apparel que fusionan códigos atléticos con herencia utilitaria. Chamarras varsity de construcción artesanal, truckers reinterpretadas, hoodies de peso pesado y denim de silueta amplia construyen un guardarropa que privilegia la actitud sobre la nostalgia. Cada prenda está pensada para convivir con el movimiento, el cuerpo y la calle, sin perder el rigor del archivo.

SP26_Energy_LevisCollab_VaristyJacketDetail_RAmor_0016.jpg

Levi’s x Jordan Brand

Cortesía

La campaña visual acompaña este discurso desde un lugar honesto en comunidades reales, oficios diversos y generaciones conectadas por una misma sensibilidad. La presencia de Spike Lee subraya ese puente entre pasado y presente, recordando que la cultura se hereda, se adapta y se vuelve a contar.

SP26_Energy_LevisCollab_Look2_H2T_RAmor_0016.jpg

Levi’s x Jordan Brand

Cortesía

Más que una colección, Levi’s y Jordan Brand proponen una conversación sobre identidad, disciplina y expresión personal. Una prueba de que el denim y los sneakers siguen siendo territorios fértiles para narrar quiénes somos y hacia dónde se mueve la cultura contemporánea.

Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Germanier - Backstage - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026
Moda
La desaceleración del lujo y por qué este momento importa más de lo que parece
Enero 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Copenhagen Fashion Week AW26
Moda
Copenhagen Fashion Week cumple 20 años
Enero 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pieter Mulier deja la dirección creativa de Alaïa.jpg
Moda
Pieter Mulier deja la dirección creativa de Alaïa
Enero 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El momento más Bridgerton de JLo.jpg
Moda
El momento más Bridgerton de JLo
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jacob Elordi rompe los límites de la moda unisex con un abrigo de Chanel.png
Moda
Jacob Elordi rompe los límites de la moda unisex con un abrigo de Chanel
El photocall de Cumbres borrascosas deja una de las imágenes más comentadas de la temporada y confirma cómo ciertas prendas cambian de significado según quién las lleva
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_622918030_18562004617021416_1473821150117990691_n (1).jpg
Moda
El nuevo lenguaje de Victoria Beckham encuentra eco en Margot Robbie
Margot Robbie adopta los códigos de Victoria Beckham en SS26 a través de siluetas amplias, plumas discretas y una elegancia que refleja una nueva propuesta para el cine
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Warner Bros. Pictures And MRC Presents World Premiere Of "Wuthering Heights" - Red Carpet
Moda
El collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor que Margot Robbie llevó al estreno de Cumbres borrascosas
Margot Robbie eligió el histórico collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor para presentar Cumbres borrascosas en Los Ángeles, una decisión mucho más relevante de lo que parece
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Con Specula Mundi, Alessandro Michele reimagina a Valentino en la Alta Costura 2026.jpg
Moda
Con Specula Mundi, Alessandro Michele reimagina a Valentino en la Alta Costura 2026
En su primer desfile tras la muerte de Valentino Garavani, Alessandro Michele presenta Specula Mundi, una propuesta de Alta Costura 2026 que replantea la moda como contemplación, mito y experiencia íntima
Enero 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García