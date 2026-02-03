En 2026, el denim y los sneakers redefinen el estilo urbano

Cuando dos símbolos culturales con ADN propio se encuentran, el resultado va más allá de una colaboración, se convierte en un manifiesto visual. La nueva colección Levi’s x Jordan Brand parte de una idea clara donde la grandeza no es un destino exclusivo, sino una actitud cotidiana compartida por comunidades que transforman la cultura desde distintos frentes.

Esta alianza creativa profundiza en la relación entre la artesanía del denim y el legado deportivo, reinterpretando siluetas icónicas bajo una mirada contemporánea. El punto de convergencia es el Air Jordan 3, una de las zapatillas más influyentes de la historia, ahora traducida al lenguaje textil de Levi’s a través de cuatro colorways que dialogan con identidad, territorio y pertenencia cultural.

Levi’s x Jordan Brand Cortesía

Cada versión propone una narrativa distinta. Desde el denim índigo rígido con estampado de elefante tono sobre tono, hasta el acabado negro que revela matices grises con el uso, la colección explora cómo el desgaste, la textura y el tiempo forman parte del diseño. Las ediciones especiales —incluida una dedicada al calendario lunar y otra vinculada a Los Ángeles durante el All-Star Weekend— refuerzan la idea de que el estilo también es memoria colectiva.

La propuesta se extiende a una línea de nueve piezas de apparel que fusionan códigos atléticos con herencia utilitaria. Chamarras varsity de construcción artesanal, truckers reinterpretadas, hoodies de peso pesado y denim de silueta amplia construyen un guardarropa que privilegia la actitud sobre la nostalgia. Cada prenda está pensada para convivir con el movimiento, el cuerpo y la calle, sin perder el rigor del archivo.

Levi’s x Jordan Brand Cortesía

La campaña visual acompaña este discurso desde un lugar honesto en comunidades reales, oficios diversos y generaciones conectadas por una misma sensibilidad. La presencia de Spike Lee subraya ese puente entre pasado y presente, recordando que la cultura se hereda, se adapta y se vuelve a contar.

Levi’s x Jordan Brand Cortesía

Más que una colección, Levi’s y Jordan Brand proponen una conversación sobre identidad, disciplina y expresión personal. Una prueba de que el denim y los sneakers siguen siendo territorios fértiles para narrar quiénes somos y hacia dónde se mueve la cultura contemporánea.