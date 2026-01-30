Suscríbete
Moda

La desaceleración del lujo y por qué este momento importa más de lo que parece

El lujo atraviesa una etapa de pausa y replanteamiento que está cambiando cómo se construyen el deseo, el valor y la relevancia cultural en la moda contemporánea

Enero 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Germanier - Backstage - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026

La desaceleración del lujo y por qué este momento importa más de lo que parece

Richard Bord/Getty Images

Durante años, el lujo vivió en una carrera constante hacia adelante: más colecciones, más lanzamientos, más colaboraciones y más ruido. Hoy, ese ritmo empieza a mostrar signos de cansancio. No se trata de un colapso ni de una crisis evidente, sino de algo más sutil y, quizá, más profundo, una desaceleración que está cambiando la forma en que entendemos el valor, el deseo y la permanencia en la moda y en el consumo aspiracional.

La desaceleración del lujo no significa que las grandes casas estén perdiendo relevancia, sino que el crecimiento acelerado que definió la última década ya no es sostenible ni económica ni culturalmente. Tras años de expansión global, aumentos de precios constantes y producción intensiva de novedades, el mercado comienza a responder con mayor cautela. Los consumidores compran menos, pero piensan más. Observan, comparan y cuestionan con una atención que antes no era tan visible.

Este fenómeno tiene varias capas. Por un lado, están los factores económicos como la inflación, cambios en el poder adquisitivo y una mayor conciencia del gasto. Por otro, un cansancio emocional frente al exceso. El lujo dejó de ser raro cuando se volvió omnipresente. Cuando todo es exclusivo, nada lo es realmente. La saturación de productos y mensajes diluyó la idea de deseo que históricamente sostenía a estas marcas.

Lo interesante es que esta desaceleración no está generando un rechazo al lujo, sino una transformación de sus códigos. Hoy importa menos el logo evidente y más la calidad silenciosa. Menos la urgencia por tener lo último y más la idea de elegir algo que se quede. El foco se desplaza del impacto inmediato a la construcción de una relación más duradera con los objetos.

También hay un cambio cultural claro. Las nuevas generaciones ya no asocian automáticamente el lujo con ostentación. Buscan coherencia, intención y narrativa. Quieren entender qué hay detrás de una prenda, un accesorio o una experiencia. La desaceleración obliga a las marcas a explicar mejor su propuesta y a justificar su precio desde algo más profundo que el estatus.

Copnehagen (1).png

Actualmente los consumidores compran menos, pero piensan más

Instagram

En el terreno creativo, este freno tiene efectos visibles. Menos colecciones pueden significar más tiempo para pensar, editar y afinar. El diseño recupera espacio frente a la estrategia pura. La moda, en lugar de reaccionar al calendario, empieza a preguntarse qué tiene sentido presentar y por qué. No es casual que muchas casas estén replanteando formatos de desfile, tiempos de entrega y volumen de producto.

¿Por qué nos importa tanto este cambio?

Porque el lujo funciona como termómetro cultural. Lo que ocurre en su cima termina filtrándose hacia el resto de la industria. Si el lujo desacelera, el mensaje es claro: la velocidad ya no es sinónimo de relevancia. El valor vuelve a estar ligado al tiempo, al cuidado y a la intención.

Saint Laurent (1).png

La desaceleración del lujo no promete menos ruido y más sentido

Instagram

La desaceleración del lujo no promete un regreso romántico al pasado ni una solución inmediata. Es un proceso incómodo, lleno de ajustes y contradicciones, pero también es una oportunidad para redefinir qué significa realmente lo deseable en un mundo que ya ha probado el exceso. Menos ruido, más sentido. Quizá por eso, aunque no siempre sepamos nombrarlo, este momento nos importa tanto.

Tendencias 2026 lujo
Eurídice Aiymet Garavito García
