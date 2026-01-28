Suscríbete
Teyana Taylor, la nueva diva de Hollywood

Entre premios, nominaciones y una presencia magnética que cruza cine y moda, Teyana Taylor vive un año decisivo que redefine su lugar en Hollywood

Enero 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Teyana Taylor, la nueva diva de Hollywood.jpg

Teyana Taylor, la nueva diva de Hollywood

Getty images

Hay trayectorias que no responden a un solo lenguaje y la de Teyana Taylor se ha construido a partir del cruce constante entre disciplinas: música, moda, dirección creativa y, hoy con mayor contundencia, cine. En 2026, ese recorrido alcanza un punto clave. Teyana Taylor no solo se llevó el Golden Globe Awards, sino que también figura entre las nominadas al Academy Awards y a los BAFTA Awards, consolidando un reconocimiento que trasciende fronteras por su participación en “Una batalla tras otra”.

El momento que atraviesa no responde a una irrupción repentina, sino a una evolución constante. En pantalla, su actuación se distingue por una intensidad medida, sostenida en la mirada y el gesto más que en el exceso. La crítica ha subrayado su capacidad para habitar personajes complejos con naturalidad, una cualidad que la coloca en una conversación distinta dentro de Hollywood.

Fuera del cine, su impacto es igual de evidente. Durante la semana de la Alta Costura en París, Teyana Taylor fue una de las invitadas más comentadas del desfile de Schiaparelli, donde apareció con un conjunto de transparencias negras que dialogaba con la teatralidad, el surrealismo y la sensualidad característica de la maison. La imagen recorrió redes sociales reforzando la idea de que su relación con la moda es tan consciente como instintiva.

Teyana Taylor.jpg

Teyana Taylor

Instagram

En plataformas digitales, ese magnetismo visual ha generado comparaciones inevitables. Muchos usuarios han señalado paralelismos entre Teyana Taylor y Rihanna, no tanto por una similitud estética directa, sino por la forma en que ambas encarnan una noción de poder femenino contemporáneo, seguro, libre y profundamente personal. Al igual que Rihanna, Teyana Taylor proyecta una presencia que no busca aprobación, sino que redefine el espacio que ocupa.

Su comprensión de la imagen nunca ha sido pasiva. Desde sus primeros años en la industria musical, Teyana Taylor ha utilizado el cuerpo, el movimiento y la moda como herramientas narrativas. Esa sensibilidad visual es la que hoy potencia su trabajo actoral y convierte cada aparición pública en una extensión coherente de su momento creativo.

La narrativa que rodea a Teyana Taylor en 2026 habla de afirmación más que de transformación. Premios, nominaciones y portadas acompañan un proceso que se siente orgánico, el de una artista que ha sabido expandirse sin diluir su identidad. Hollywood encuentra en ella a una diva contemporánea, alejada de moldes clásicos pero consciente de su impacto cultural.

Eurídice Aiymet Garavito García
