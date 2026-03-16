Misty Copeland responde a Timothée Chalamet en la alfombra de los Oscar 2026

La aparición de Misty Copeland en la ceremonia de los Oscar 2026 no pasó desapercibida. La bailarina llegó al evento con un leotardo escénico de ballet, una elección poco habitual para la alfombra roja que rápidamente llamó la atención de fotógrafos y asistentes. El gesto se interpretó como una respuesta directa a los comentarios recientes de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, declaraciones que provocaron conversación en círculos culturales durante los días previos a la ceremonia.

Misty Copeland, una de las figuras más influyentes del ballet contemporáneo, apareció en el backstage del Dolby Theatre con un vestuario inspirado en la indumentaria clásica de danza. El diseño incorporaba un leotardo estructurado en tonos rojo y violeta, con detalles decorativos que evocan el vestuario teatral utilizado en producciones escénicas. La pieza se completaba con medias negras y un tocado rojo, elementos que reforzaban la referencia directa al lenguaje visual del ballet.

La elección de este atuendo no parece casual. En un evento donde la norma suele ser el vestido de gala o el esmoquin, presentarse con una prenda asociada a la práctica de la danza funciona como un gesto simbólico. El leotardo, pieza fundamental en el entrenamiento y las presentaciones de ballet, traslada el escenario al contexto de la alfombra roja.

En los días anteriores a la ceremonia, Timothée Chalamet había generado controversia con comentarios críticos sobre la ópera y el ballet, lo que abrió una discusión sobre la relevancia de estas disciplinas dentro de la cultura contemporánea. En ese contexto, la presencia de Misty Copeland adquiere otra lectura: una afirmación visual del lugar que ocupa la danza dentro del panorama artístico.

El vestuario de la bailarina también recuerda que el ballet mantiene una relación histórica con el espectáculo y la teatralidad. El leotardo, lejos de ser una prenda puramente funcional, se transforma en el punto de partida para la construcción de personajes y coreografías. Trasladarlo a un evento cinematográfico crea un cruce interesante entre dos mundos escénicos distintos: la danza y el cine.

Misty Copeland ha sido una figura clave en la conversación cultural sobre el ballet durante la última década. Su trayectoria incluye hitos como convertirse en una de las primeras bailarinas afroamericanas principales en el American Ballet Theatre, una posición que la ha llevado a representar el ballet en escenarios muy distintos, desde teatros tradicionales hasta eventos de gran alcance mediático.

Misty Copeland en la ceremonia de los Oscar 2026 Handout/The Academy via Getty Images

En ese sentido, su aparición en los Oscar 2026 puede leerse como algo más que una elección de vestuario. El leotardo funciona como una declaración visual que recuerda la presencia del ballet dentro del ecosistema artístico global.