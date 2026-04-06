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El Diablo viste a la moda 2 ya tiene fecha de estreno en México

Miranda Priestly regresa a la pantalla en una nueva entrega que reabre la historia desde otro contexto profesional y cultural

Abril 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Devil Wears Prada 2 - Mexico City Q&A

El Diablo viste a la moda 2 ya tiene fecha de estreno en México

Angel Delgado/Getty Images for Disney

El regreso de El diablo viste a la moda ya no es una conversación hipotética: la secuela tiene como fecha de estreno el 30 de abril de 2026, con un lanzamiento escalonado en algunos mercados internacionales durante los días posteriores. La noticia, que llevaba meses moviéndose entre rumores y expectativa, finalmente se sostiene sobre información consistente dentro de la industria y su calendario de estrenos.

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La película original, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, no solo marcó a una generación; estableció una narrativa sobre el trabajo en moda que sigue siendo referencia. Retomar esa historia casi dos décadas después implica algo más que nostalgia: supone reubicar a sus personajes en un contexto donde la industria editorial, el consumo digital y las dinámicas laborales han cambiado de forma radical.

Aunque no todos los detalles de la trama han sido revelados públicamente, el interés gira en torno a cómo evolucionan figuras como Miranda Priestly dentro de un entorno donde el poder ya no se construye únicamente desde una revista impresa. En paralelo, la figura de Andy Sachs plantea otra pregunta: qué significa hoy “tener éxito” en una industria que dejó de operar bajo las mismas reglas.

Parte de la expectativa también se sostiene en el regreso de nombres clave del elenco original, incluyendo a Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes en distintas entrevistas han mostrado disposición a volver, siempre bajo la condición de que la historia tenga sentido en el presente. Ese matiz es el que define el tono de esta segunda parte: no se trata de replicar el impacto de 2006, sino de reinterpretarlo.

Existe además un antecedente literario que ha alimentado durante años la posibilidad de esta secuela. Lauren Weisberger, autora de la novela original, publicó una continuación que explora la vida de los personajes años después. Sin embargo, no hay confirmación de que esa historia sea la base directa del guion cinematográfico.

El estreno del 30 de abril no solo activa la conversación entre quienes vieron la primera entrega, también posiciona la película dentro de una cartelera que apuesta por títulos con reconocimiento inmediato. En ese escenario, El diablo viste a la moda 2 no llega como una repetición, sino como una revisión necesaria de un universo que sigue generando interés.

Más que responder a la pregunta de qué pasó después, la película parece plantear otra: qué queda vigente cuando todo alrededor cambia. Y esa, más que cualquier fecha, es la razón por la que su regreso importa.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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