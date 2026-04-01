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Manicure de Luna Rosa, los diseños de uñas que protagonizan en abril 2026

Tonos translúcidos, reflejos nacarados y acabados suaves marcan la pauta de una manicure que toma como referencia la luz rosada de abril y la transforma en una propuesta actual para manos

Abril 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025

Manicure de Luna Rosa, los diseños de uñas que protagonizan en abril 2026

Edward Berthelot/Getty Images

Hay algo en la luz rosada de abril que no se puede replicar con exactitud, pero sí traducir. La llamada Luna Rosa no pinta el cielo de un rosa evidente; aparece más bien como un matiz suave, ligeramente frío, que se percibe en la atmósfera. Esa cualidad —difusa, con brillo contenido— se traslada a la manicure en una versión más sutil y trabajada.

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Aquí el color no se impone. Los rosas intensos quedan fuera y entran tonos diluidos: pétalo, cuarzo, blush casi imperceptible. Son esmaltes que dejan ver la uña natural, con capas ligeras que construyen profundidad sin saturar. El efecto no es inmediato; se nota cuando la luz toca la superficie y revela pequeños reflejos.

Las texturas refuerzan esa idea. Acabados gelatinosos, efectos nacarados y brillos finos que no dominan la uña, sino que la acompañan. No hay líneas duras ni contrastes marcados. Todo se mantiene en una misma gama visual, con variaciones que se perciben más en movimiento que a simple vista.

La forma también importa. Uñas cortas o medianas, con bordes suaves, permiten que el acabado se vea limpio. Las longitudes extremas o estructuras rígidas rompen con esta estética, que busca equilibrio sin perder intención.

Más que una referencia literal, la Luna Rosa funciona como punto de partida. Una guía que se traduce en color, textura y acabado, pensada para integrarse sin esfuerzo en cualquier contexto y adaptarse al ritmo cotidiano sin perder detalle.

Rosa espejo

holograficas rosa.jpg

Rosa espejo

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Velo rosado

ojo de gato rosa.jpg

Uñas velo rosado

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Degradado lunar

Uas abril.jpg

Degradado lunar

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Rosa pleno

rosa pulido.jpg

Uñas rosa pulido

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Uñas rosa pleno

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