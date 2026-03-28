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Así es como debes llevar las uñas a una entrevista de trabajo

La elección del color, la forma y el acabado puede influir en la percepción profesional. Ajustar estos detalles ayuda a proyectar una imagen clara y cuidada

Marzo 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Así es como debes llevar las uñas a una entrevista de trabajo

Edward Berthelot

En este contexto, la primera impresión sí cuenta. Las manos entran en escena al saludar, al sostener un portafolio o al explicar una idea durante la conversación. Es por eso que, durante una entrevista de trabajo, las uñas no son un detalle menor: funcionan como una extensión de la imagen personal. No se trata de neutralizar el estilo, sino de entender que, en una primera reunión profesional todo suma o resta en la lectura que hace quien está del otro lado. Recuerda que las uñas deben acompañar la presencia, no desviar la atención.

La forma como punto de partida

La longitud y la silueta influyen directamente en cómo se perciben. Las uñas excesivamente largas o con formas muy marcadas pueden asociarse con poca practicidad en entornos laborales más tradicionales. En cambio, una longitud corta o media, con bordes redondeados o ligeramente cuadrados, transmite orden y funcionalidad.

El cuidado general también cuenta: cutículas limpias, superficie uniforme y piel hidratada hacen más por la apariencia que cualquier diseño elaborado.

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Colores que suman, no compiten

Los tonos neutros siguen siendo la elección más efectiva porque se integran sin esfuerzo al conjunto. Beige, rosa suave, blanco lechoso o tonos cercanos al color natural de la uña generan una sensación de pulcritud y equilibrio.

Esto no significa renunciar por completo al color. En espacios más flexibles, se pueden considerar variaciones sutiles como grises claros, tonos malva o incluso un rojo clásico bien aplicado. La diferencia está en la intensidad, es donde el color debe complementar y no dominar el total look.

Qué es mejor dejar fuera

Hay elecciones que pueden funcionar en otros contextos, pero no necesariamente en una entrevista. Diseños muy cargados, acabados con brillo excesivo o colores fluorescentes tienden a captar demasiada atención. El problema no es el estilo en sí, sino que puede romper la armonía general de la imagen. Cuando el objetivo es comunicar seguridad y claridad, lo ideal es evitar elementos que distraigan o generen ruido visual.

@vivianmontoyaruiz

#trabajo #empleo #entrevistas este es el color, la longitud y la forma, no cambies lo que ya funciona, luego me agradeces.

♬ Aware - Adrián Berenguer

El acabado define el resultado

Un esmalte bien aplicado eleva cualquier elección, incluso la más sencilla. Las capas deben verse uniformes, sin irregularidades ni zonas desgastadas. Un acabado brillante suele aportar un aspecto más limpio, aunque también hay opciones sutiles como efectos translúcidos o una francesa muy discreta que mantienen la elegancia sin llamar demasiado la atención.

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Las uñas nude son la opción ideal para una entrevista de trabajo

Pinterest

Leer el contexto es parte del estilo

No todas las entrevistas de trabajo responden a los mismos códigos. Un entorno corporativo, uno creativo o uno vinculado a la moda manejan expectativas distintas. Ajustar tu manicura a ese entorno no implica perder identidad, sino entender cómo proyectarla de forma estratégica.
Al final, la diferencia está en los detalles bien pensados. Las uñas no determinan el resultado de una entrevista de trabajo, pero sí pueden reforzar la impresión de alguien que cuida su imagen y entiende el lenguaje del contexto en el que quiere integrarse.

tendencias en uñas estilo elegante entrevista
Eurídice Aiymet Garavito García
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