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Uñas elegantes para lucir en el festejo del Día de las Madres

Tonos rosados, acabados perlados, diseños minimalistas y detalles florales protagonizan las manicuras elegantes que marcarán tendencia este Día de las Madres

Mayo 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Uñas elegantes para lucir en el festejo del Día de las Madres

Edward Berthelot

El Día de las Madres suele venir acompañado de comidas familiares, reuniones especiales y looks pensados para sentirse arreglada sin exagerar. En medio de vestidos ligeros, maquillaje luminoso y accesorios discretos, la manicura también ocupa un lugar importante. Esta temporada, las uñas elegantes se inclinan por diseños pulidos, colores suaves y detalles delicados que funcionan tanto para un almuerzo relajado como para una celebración más formal.

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Entre las opciones más relevantes aparecen los tonos rosa empolvado y nude brillante. Son colores que mantienen una apariencia limpia y sofisticada, además de combinar fácilmente con prendas claras, flores estampadas o joyería dorada. Las versiones almendradas en acabado glossy continúan dominando porque estilizan las manos y aportan un efecto mucho más refinado que las formas demasiado cuadradas o rígidas.

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Animal print

Pinterest

Los diseños florales discretos también regresan con fuerza, aunque lejos de los trazos recargados que dominaron hace algunos años. Ahora se llevan pequeños detalles botánicos sobre bases translúcidas o rosas lechosos, creando un resultado mucho más suave y contemporáneo. Este tipo de manicura funciona especialmente bien para quienes buscan algo romántico sin caer en estilos demasiado infantiles.

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Uñas gold minimal

Pinterest

Otra de las tendencias más elegantes para esta temporada son las uñas en tonos vino y cereza profundo. A diferencia de los rojos brillantes clásicos, estas tonalidades tienen una profundidad más sofisticada y combinan muy bien con acabados semi transparentes o detalles minimalistas en puntos. Son ideales para quienes prefieren una manicura con más presencia visual, pero todavía dentro de una estética limpia.

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Uñas polka dots

Pinterest

El blanco lechoso también mantiene su lugar como uno de los favoritos. La razón es simple: transmite pulcritud inmediata y permite incorporar pequeños acentos metálicos en dorado o líneas finas sin saturar el diseño. Incluso las versiones más minimalistas logran verse especiales gracias al brillo del acabado y la forma de la uña.

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Uñas florales

Pinterest

Por otro lado, los diseños con animal print suave o patrones abstractos en tonos neutros comienzan a ganar terreno entre quienes quieren salir de las manicuras tradicionales. El secreto está en mantener una paleta delicada y evitar contrastes demasiado agresivos. Así, el diseño se integra naturalmente al look completo.

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Uñas florales minimalistas

Pinterest

Más allá de las tendencias específicas, las uñas elegantes para el Día de las Madres comparten una misma intención: verse cuidadas, luminosas y fáciles de llevar. La manicura deja de funcionar como un elemento aislado y se convierte en parte del estilo completo, acompañando la ropa, el maquillaje y los accesorios desde un lugar mucho más sutil y equilibrado.

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