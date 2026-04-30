Calendario lunar para cortarte el pelo en mayo 2026

No todos los cortes parten del mismo objetivo. Hay quien busca que el cabello crezca más rápido; otras personas prefieren mantener la forma o ganar volumen. En ese contexto, el calendario lunar sigue funcionando como una referencia que ordena el momento del corte según intención. Más allá de la creencia, introduce algo que suele pasarse por alto: elegir cuándo hacerlo.

Estas son las fases lunares de mayo de 2026:

Cuarto Creciente: 4 de mayo

Luna Llena: 11 de mayo

Cuarto Menguante: 18 de mayo

Luna Nueva: 25 de mayo

Para estimular crecimiento rápido y abundante

El Cuarto Creciente (4 de mayo) se asocia con expansión. Cortar el cabello en esta fase suele vincularse con un crecimiento más acelerado, lo que la convierte en una opción estratégica si estás dejando crecer el largo o corrigiendo un corte previo. Funciona bien para ajustes ligeros que no comprometan el objetivo de ganar longitud.

Para cortes que aporten volumen

La Luna Llena (11 de mayo) se relaciona con densidad y presencia. Es la fase más buscada cuando el objetivo es que el cabello se vea más lleno, con mayor cuerpo. Favorece cortes en capas, flequillos o estructuras que dependen del volumen visual para sostenerse.

Para mantenimiento y depuración

El Cuarto Menguante (18 de mayo) apunta hacia el control. Cortar el cabello en esta etapa ayuda a que el estilo se mantenga por más tiempo, ya que el crecimiento se percibe más lento. Es útil para mantener cortes definidos, pulir líneas o eliminar puntas abiertas sin alterar demasiado la forma general.

Las mejores fechas para un cambio de look en mayo 2026 Pexels

Para transformaciones más drásticas

La Luna Nueva (25 de mayo) marca un punto de inicio dentro del ciclo. Es la fase que suele elegirse cuando hay intención de cambio: acortar de forma significativa, probar una silueta distinta o acompañar el corte con un ajuste de color. Se interpreta como un momento de reinicio más que de mantenimiento.

Más allá de cómo se interpreten estas fases, lo interesante está en la pausa que generan. Elegir una fecha concreta cambia la relación con el corte: deja de ser un trámite y se vuelve una decisión. En primavera, cuando el ritmo cambia —más luz, más actividad, más exposición—, ese tipo de gestos adquiere otra dimensión.

El calendario no sustituye el estado real del cabello, pero sí puede funcionar como un marco para decidir con mayor intención. Y eso, en cuidado personal, ya marca una diferencia.