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Guía rápida de aceites naturales para tratar estrías (incluidas las del embarazo)

Descubre qué aceites naturales usar según el tipo de estrías y cómo aplicarlos correctamente para mejorar la elasticidad y la textura de la piel

Abril 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Shot of a woman applying oil to her pregnant belly with a dropper

Guía rápida de aceites naturales para tratar estrías —incluidas las del embarazo

Moyo Studio/Getty Images

Las estrías aparecen cuando la piel se estira más rápido de lo que puede adaptarse. El embarazo, los cambios de peso o el crecimiento acelerado son detonantes comunes. No existe un producto que las elimine por completo, pero sí hay formas de hacerlas menos visibles con aceites naturales que mejoran la elasticidad, mantienen la piel hidratada y la estimulan de manera constante. En ese terreno, los aceites naturales tienen un rol práctico y accesible.

Qué aceite elegir según tu caso

No todos funcionan igual, y aquí es donde la elección importa.

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Para estrías recientes (rojizas o moradas):

El aceite de rosa mosqueta es el más recomendable. Su contenido en ácidos grasos y vitamina A lo convierte en un aliado para favorecer la regeneración de la piel. Es la opción más enfocada en mejorar textura y tono cuando las marcas aún están activas.

Para prevenir durante el embarazo:

El aceite de almendras es una base confiable. Aporta hidratación constante y ayuda a mantener la piel flexible, algo clave cuando el abdomen, las caderas y el busto cambian rápidamente. Su textura ligera permite usarlo todos los días sin saturar.

Para reforzar la hidratación:

El aceite de coco funciona como complemento. No actúa directamente sobre la estructura de las estrías, pero evita la pérdida de agua y mantiene la piel más resistente frente al estiramiento.

Para piel sensible o reactiva:

El aceite de jojoba es una opción equilibrada. Se absorbe rápido, no deja sensación pesada y ayuda a mantener la hidratación sin irritar, algo importante en etapas como el embarazo.

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Guía rápida de aceites naturales para tratar estrías (incluidas las del embarazo)

Pexels

Cómo usarlos para que sí funcionen

La diferencia no solo está en el producto, sino en la forma de aplicarlo.

  • Frecuencia: dos veces al día, sin saltos
  • Momento ideal: después de la ducha, con la piel ligeramente húmeda
  • Aplicación: masaje circular durante al menos 2 a 3 minutos
  • Constancia: mínimo 8 semanas para notar cambios visibles

El masaje activa la circulación y mejora la absorción, por eso no es un paso opcional.

Qué esperar realmente

Las estrías blancas (antiguas) no desaparecen por completo, pero pueden suavizarse y volverse menos evidentes. Las recientes responden mejor, con constancia pueden aclararse y afinarse. La hidratación diaria y la elasticidad de la piel son los factores que más influyen en ese proceso.

El beneficio de los aceites esenciales para tu salud emocional

Aceites naturales para combatir las estrías

Pexels

Cómo combinarlos

No se trata de usar todos al mismo tiempo, sino de adaptarlos:

  • Durante embarazo: almendras (base diaria) + coco (refuerzo nocturno)
  • Estrías recientes: rosa mosqueta (tratamiento principal)
  • Piel sensible: jojoba como alternativa ligera

Cuidar la piel en momentos de cambio no va de soluciones rápidas, sino de hábitos sostenidos. Los aceites naturales funcionan mejor cuando se integran a una rutina constante, con expectativas claras y atención diaria. Ahí es donde realmente se nota la diferencia.

aceites esenciales estrias
Eurídice Aiymet Garavito García
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