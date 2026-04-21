La nueva era de Apple

Apple entra en una nueva etapa con un cambio en su cúpula directiva que no responde a la urgencia, sino a una estrategia diseñada con tiempo. La compañía confirmó que Tim Cook asumirá el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, mientras que John Ternus será el nuevo director ejecutivo a partir del 1 de septiembre de 2026.

La transición fue aprobada por unanimidad y forma parte de un proceso de sucesión a largo plazo. Tim Cook continuará como CEO durante los meses previos, colaborando estrechamente con Ternus para asegurar continuidad operativa. Después, desde su nuevo rol, seguirá involucrado en decisiones clave y en la relación con líderes políticos a nivel global.

El mensaje de Tim Cook deja ver la dimensión personal de este cambio: “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple… Amo Apple con todo mi ser”. No se trata de una salida definitiva, sino de una reconfiguración de su papel dentro de la compañía. En ese mismo tono, respaldó con claridad a su sucesor: “John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador… tengo plena confianza en sus capacidades y en su carácter”.

John Ternus asume el cargo tras más de dos décadas dentro de Apple, donde ha liderado el desarrollo de hardware en algunos de los productos más relevantes de la marca. Su nombramiento apunta a una continuidad en la forma de pensar el producto: integración, precisión técnica y una visión centrada en la experiencia del usuario.

En sus propias palabras, el nuevo CEO subraya esa conexión con la historia de la empresa: “He tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor”. También enfatiza el peso colectivo de la organización: “Me alegra saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a formar parte de algo más grande que cualquiera de nosotros”.

John Ternus Cortesía

Este movimiento no implica un cambio abrupto en el rumbo de la compañía, sino un ajuste interno que busca mantener estabilidad mientras se proyecta hacia el futuro. Apple ha construido su posición a partir de decisiones consistentes, donde el liderazgo juega un papel central en la ejecución.

El paso de Tim Cook a la presidencia ejecutiva permite que su influencia continúe, pero desde un ángulo distinto, más enfocado en la estrategia global. Al mismo tiempo, la llegada de Ternus a la dirección ejecutiva introduce una nueva etapa en la operación diaria, con una figura que conoce la empresa desde dentro.