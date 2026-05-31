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La manicura baby blue de Ester Expósito combina mucho más de lo que imaginas

El azul pastel vuelve a las uñas con una propuesta fácil de llevar, luminosa y sorprendentemente versátil para quienes buscan salir del nude sin complicarse

Mayo 31, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bad Bunny Performs In Concert

La manicura baby blue de Ester Expósito combina mucho más de lo que imaginas

Mariano Regidor/Getty Images

Las tendencias de manicura suelen moverse entre dos extremos: colores neutros que pasan desapercibidos o tonos intensos que se convierten en el centro de atención, pero esta temporada el baby blue ocupa un espacio distinto. Tiene presencia suficiente para modificar un look completo, pero mantiene una suavidad visual que permite llevarlo durante semanas sin cansar. Esa combinación explica por qué sigue apareciendo cada temporada cuando aumentan las búsquedas de colores frescos para las uñas.

Durante el primer concierto de Bad Bunny en Madrid, Ester Expósito eligió precisamente ese tono fresco y tierno. La elección resulta interesante porque no sigue una combinación evidente. En lugar de repetir el color de la ropa o recurrir a un esmalte neutro, incorporó un azul pastel que genera contraste con el verde menta del vestido. El resultado se siente ligero, luminoso y coherente sin depender de colores idénticos.

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Parte del atractivo de las baby blue nails está en que modifican la percepción habitual de los esmaltes azules. Los tonos más oscuros o eléctricos suelen asociarse con propuestas mucho más llamativas. El azul pastel, en cambio, conserva el color, pero reduce la intensidad. Por eso puede integrarse con facilidad en estilos minimalistas, románticos o incluso clásicos.

También es una opción útil para quienes quieren alejarse temporalmente del nude. Durante años, los beige y rosados dominaron las preferencias por su facilidad para combinar con cualquier prenda. El baby blue ofrece una ventaja similar, aunque con un resultado visual más fresco. Funciona con blanco, gris, denim, tonos arena, verde salvia, rosa empolvado e incluso con piezas negras que necesitan un punto de contraste.

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Baby blue nails

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Otro aspecto que ayuda a explicar su popularidad es la forma en que interactúa con la luz. Los colores pastel suelen reflejar más luminosidad que los tonos profundos, lo que hace que las manos se vean más despejadas visualmente. En fotografías, además, aportan un detalle de color reconocible sin robar protagonismo al conjunto completo.

La versión que lleva Ester Expósito apuesta por una aplicación uniforme y sin elementos decorativos. No hay dibujos, acabados cromados ni efectos tridimensionales. La atención recae únicamente en el color. Esa decisión encaja con una dirección cada vez más visible en manicura donde menos detalles generan más interés por tonos capaces de sostener el diseño por sí solos.
Las baby blue nails también tienen a su favor la adaptabilidad. Funcionan en uñas cortas, medias o largas, y no exigen una forma específica para verse bien. En formatos cortos transmiten una sensación limpia y actual; en siluetas almendradas adquieren un acabado más refinado.

Mientras muchas tendencias dependen de técnicas complejas o diseños difíciles de mantener, el atractivo de esta manicura se encuentra en algo mucho más simple: un color que aporta personalidad sin limitar las posibilidades del resto del look. Por eso sigue ganando espacio entre quienes buscan una alternativa al nude que no resulte predecible.

Ester Expósito uñas nail art
Eurídice Aiymet Garavito García
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