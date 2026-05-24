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Belleza

Dior Cruise 2027 convirtió las newspaper nails en la nueva obsesión de la temporada

Letras góticas, fondo translúcido y efecto papel: la manicura vista en Dior Cruise 2027 lleva la estética editorial a otro nivel

Mayo 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Dior Cruise 2027 convirtió las newspaper nails en la nueva obsesión de la temporada

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La razón por la que estas uñas funcionan no tiene que ver únicamente con el diseño gráfico. Lo interesante es cómo transforman algo visualmente cargado —tipografía negra inspirada en periódicos antiguos— en una manicura que sigue viéndose limpia sobre la mano. Ahí está el verdadero acierto de Dior Cruise 2027, la colección que recuperó el estampado más icónico de John Galliano. Aunque las uñas tienen letras visibles y referencias directas al universo editorial, la base translúcida deja respirar el diseño y evita que el resultado se vea disfrazado o temático.

La propuesta apareció acompañada de accesorios impresos como bolsos tipo newspaper print y piezas con referencias visuales a archivos periodísticos, pero la manicura fue la parte que terminó aterrizando mejor la tendencia. No se siente nostálgica ni excesivamente vintage. Más bien parece una mezcla entre estética digital, tipografía de archivo y minimalismo gráfico.

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Las llamadas newspaper nails toman elementos que normalmente pertenecen al diseño editorial —serifas marcadas, tinta negra, composiciones verticales y efecto papel translúcido— y los convierten en detalles diminutos sobre uñas cortas y ligeramente almendradas. La elección del fondo es clave: el nude lechoso suaviza el contraste y hace que las letras no se vean agresivas.

También hay un detalle importante en la ejecución. Las letras no están perfectamente centradas ni alineadas de forma rígida. Algunas parecen cortadas, incompletas o ligeramente difuminadas, como si realmente hubieran sido transferidas desde papel impreso. Esa imperfección visual evita que la manicura parezca demasiado hecha por computadora, algo que suele pasar con muchos diseños gráficos para uñas.

El resultado conecta con una estética que lleva meses creciendo fuera de la manicura: prendas que parecen fotocopias, bolsos impresos como páginas de revista, camisetas con tipografías envejecidas y accesorios que recuerdan periódicos doblados. Dior simplemente llevó esa conversación visual a las manos.

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Dior Cruise 2027 convirtió las newspaper nails en la nueva obsesión de la temporada

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Otro motivo por el que esta tendencia tiene potencial fuera de pasarela es que no depende del color. Aunque el diseño se basa en negro, blanco y gris, el efecto final se siente más neutro que dramático. Eso permite combinarlo con ropa minimalista, sastrería relajada o incluso looks completamente básicos sin que las uñas compitan demasiado con el resto del outfit.

Además, las newspaper nails resuelven algo que muchas tendencias recientes no habían logrado: verse elaboradas sin recurrir a piedras, relieve, glitter o acabados metálicos extremos. El impacto visual viene del detalle gráfico y de la textura visual que generan las letras sobre la superficie translúcida.

Incluso la longitud ayuda. Dior evitó uñas exageradamente largas y apostó por un tamaño más natural, lo que hace que la tendencia se vea más portable y menos ligada exclusivamente a celebridades o editoriales de moda. En manos reales, eso puede marcar toda la diferencia. Las newspaper nails de Dior Cruise 2027 no buscan verse delicadas, si buscan verse interesantes y lo están logrando.

Dior John Galliano uñas nail art
Eurídice Aiymet Garavito García
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