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3 cortes de pelo corto que rejuvenecen, estilizan el cuello y son tendencia en 2026

Las melenas cortas siguen evolucionando con siluetas que aportan movimiento, enmarcan el rostro y alargan visualmente el cuello. Estas son tres propuestas que dominarán los salones durante 2026

Julio 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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3 cortes de pelo corto que rejuvenecen, estilizan el cuello y son tendencia en 2026

Gilbert Flores/Variety via Getty Images

La forma de un corte de cabello puede modificar mucho más que el largo de una melena. Un buen diseño tiene la capacidad de equilibrar las proporciones del rostro, dirigir la atención hacia los pómulos e incluso crear la ilusión de un cuello más estilizado. Esa es una de las razones por las que los cortes cortos continúan ganando terreno: no solo resultan prácticos, también aprovechan la arquitectura del cabello para realzar la silueta sin necesidad de recurrir a peinados elaborados.

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Italian bob

El Italian bob continúa entre los cortes favoritos por su capacidad para aportar volumen sin perder sofisticación. Se caracteriza por una longitud que suele rozar la mandíbula o situarse apenas por debajo de ella, acompañada de puntas con movimiento y una textura ligera que evita un acabado demasiado rígido.
Su principal ventaja es que deja completamente libre el cuello, creando una línea visual mucho más limpia. Al mismo tiempo, el volumen se concentra alrededor del rostro, lo que genera una apariencia más fresca y ayuda a suavizar los rasgos.

Este corte funciona especialmente bien en cabellos lisos y ligeramente ondulados, aunque también puede adaptarse a melenas con textura natural mediante un acabado más desenfadado.

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3 cortes de pelo corto que rejuvenecen, estilizan el cuello y son tendencia en 2026

Pinterest

Bixie cut

A medio camino entre el pixie y el bob, el bixie cut mantiene su lugar como uno de los cortes más versátiles de 2026.
La nuca corta permite estilizar el cuello de inmediato, mientras que las capas superiores conservan suficiente longitud para aportar movimiento y suavidad alrededor del rostro. Esa combinación evita que el corte resulte demasiado severo y facilita diferentes formas de peinarlo.
Además de favorecer a distintos tipos de cabello, el bixie requiere menos mantenimiento que un pixie clásico y ofrece mayor libertad para cambiar de estilo, desde un acabado pulido hasta uno con textura natural.

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Bixie cut

Pinterest

Soft pixie

El soft pixie representa la evolución del tradicional corte pixie. En lugar de líneas muy marcadas y contornos rígidos, apuesta por capas suaves, flequillos largos y una textura ligera que aporta movimiento.
Al descubrir completamente la nuca, este corte crea una sensación inmediata de mayor longitud en el cuello. Las capas alrededor del rostro ayudan a equilibrar las facciones y aportan una imagen más luminosa, razón por la que muchas estilistas lo consideran uno de los cortes cortos con mayor efecto rejuvenecedor.
También resulta una excelente opción para quienes desean un cambio importante sin renunciar a cierta versatilidad, ya que puede peinarse con acabado natural, efecto despeinado o un estilo mucho más pulido.

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Soft pixie

Pinterest

¿Por qué estos cortes favorecen tanto?

Aunque cada uno posee una personalidad distinta, los tres comparten un mismo principio de diseño ya que eliminan peso visual alrededor de la nuca y concentran el volumen en las zonas que ayudan a equilibrar el rostro.
Ese cambio modifica la percepción de las proporciones. El cuello parece más largo, los hombros adquieren mayor protagonismo y el rostro queda mejor enmarcado. Además, las capas suaves y el movimiento sustituyen las líneas rectas que, en algunos casos, pueden endurecer las facciones.

Otro punto a favor es su versatilidad. Estos cortes funcionan tanto con un acabado completamente liso como con ondas naturales, admiten accesorios, diademas y pasadores, y permiten adaptar el peinado a diferentes ocasiones sin perder su forma.
En 2026, el cabello corto deja atrás las siluetas excesivamente estructuradas para apostar por cortes que priorizan el movimiento, la ligereza y la naturalidad. El Italian bob, el bixie y el soft pixie representan esa evolución: tres estilos capaces de refrescar la imagen, estilizar el cuello y ofrecer una elegancia que no depende del largo del cabello, sino de la forma en que acompaña el rostro.

corte Tendencias 2026
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