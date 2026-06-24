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Belleza

Raindrop Nails: la manicura inspirada en la lluvia que conquista el verano 2026

Las texturas tridimensionales y los acabados translúcidos encuentran un nuevo punto de encuentro en esta tendencia de uñas que recrea el efecto de las gotas de agua con un resultado delicado y sofisticado

Junio 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture - Spring Summer 2026 - Day 2

Raindrop Nails: la manicura inspirada en la lluvia que conquista el verano 2026

Getty images

Las tendencias de belleza suelen inspirarse en la naturaleza, pero pocas consiguen trasladar un fenómeno cotidiano con tanta precisión como las Raindrop Nails. Más que un diseño llamativo, esta manicura propone una nueva manera de jugar con la textura y la luz. El resultado no depende de colores vibrantes ni de decoraciones excesivas, sino de pequeños relieves transparentes que imitan el aspecto de las gotas de lluvia sobre una superficie brillante. Esa mezcla de minimalismo y efecto tridimensional explica por qué comienza a ganar protagonismo en redes sociales y salones de belleza.

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Las Raindrop Nails toman como punto de partida una base de acabado brillante, generalmente en tonos neutros, blancos aperlados, azules grisáceos o esmaltes tipo jelly, sobre la que se colocan pequeñas gotas elaboradas con gel transparente. El relieve crea un efecto óptico muy realista que cambia según la luz y el movimiento de las manos, convirtiendo cada uña en una superficie que parece recién cubierta por la lluvia.

Aunque el diseño puede adaptarse a prácticamente cualquier color, las versiones más elegantes recurren a una paleta inspirada en los días nublados. Blancos lechosos, grises suaves, azul marino, plata y acabados nacarados permiten que las gotas destaquen sin perder sofisticación. El efecto resulta especialmente atractivo porque combina dos tendencias que dominan la manicura actual: los acabados translúcidos y el nail art en tres dimensiones.

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Raindrop Nails

Pinterest

Otro aspecto que explica su popularidad es su versatilidad. A diferencia de otros diseños muy ligados a una temporada específica o a celebraciones concretas, las Raindrop Nails funcionan tanto en una manicura discreta como en una propuesta más elaborada. Sobre una base nude apenas añaden un detalle inesperado; sobre esmaltes oscuros generan un contraste que recuerda a las gotas deslizándose sobre el cristal durante una tormenta.

También representan un cambio interesante dentro del nail art. Durante varias temporadas, las tendencias apostaron por cristales, aplicaciones metálicas y decoraciones de gran tamaño. Ahora el protagonismo se desplaza hacia efectos visuales más sutiles, donde la textura cobra tanta importancia como el color. En lugar de buscar un exceso de elementos decorativos, esta manicura encuentra su atractivo en la ilusión óptica y en la capacidad del gel para reproducir con fidelidad un fenómeno natural.

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Raindrop nails

Pinterest

Para conseguir el acabado característico es necesario trabajar con gel constructor o gel transparente de alta viscosidad, aplicando pequeñas cantidades que mantengan su forma antes del curado. Esa técnica permite crear gotas de distintos tamaños, aportando profundidad y un efecto mucho más realista que el de un esmalte convencional.

Las Raindrop Nails reúnen varias de las características que definen las tendencias de belleza más relevantes de 2026: una inspiración orgánica, una ejecución artesanal y una estética refinada que no depende del exceso. Son una propuesta capaz de transformar una manicura clásica en un diseño contemporáneo, demostrando que, en ocasiones, los detalles más pequeños son los que consiguen el mayor impacto visual.

uñas nail art lluvia
Eurídice Aiymet Garavito García
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