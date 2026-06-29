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Moda

Kelly Rowland apuesta por el dorado y marca el regreso de una elegancia luminosa

Mientras los acabados plateados dominaron las últimas temporadas, una nueva preferencia por los tonos cálidos empieza a abrirse paso en las alfombras rojas

Junio 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García, Eurídice Aiymet Garavito García
BET Awards 2026 - Press Room

Kelly Rowland apuesta por el dorado y marca el regreso de una elegancia luminosa

Leon Bennett/Getty Images for BET

Las tendencias rara vez desaparecen de un día para otro. Más bien cambian de dirección a medida que las celebridades y las casas de moda encuentran nuevas formas de reinterpretarlas. Después de varias temporadas marcadas por vestidos plateados, tejidos espejo y acabados cromados, el brillo comienza a adquirir una temperatura distinta. El dorado vuelve a ocupar un lugar privilegiado, no desde el exceso, sino desde una sofisticación que privilegia la luz, la textura y el movimiento.

En los BET Awards 2026, Kelly Rowland apostó por un vestido confeccionado en un tejido completamente cubierto de microdestellos dorados. Lejos del efecto de lentejuela tradicional, la superficie del diseño producía un brillo uniforme que reaccionaba a la iluminación de manera casi líquida. El resultado fue una propuesta elegante, envolvente y mucho más cercana a la alta costura que al glam recargado con el que durante años se asoció este color.

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La elección también refleja un cambio que ya se había visto en las pasarelas internacionales. Diversas colecciones recientes han recuperado los metales cálidos como alternativa al plateado, privilegiando tonos champagne, oro viejo y acabados bronce que aportan profundidad sin perder luminosidad. Es una evolución natural después de varios años dominados por la estética futurista y los reflejos fríos.

Otro elemento que fortaleció esa narrativa fue la silueta. El vestido recurrió a un escote halter profundo que dejaba los hombros completamente descubiertos y dirigía toda la atención hacia el cuello y la caída del tejido. Este tipo de construcción ha comenzado a ganar espacio nuevamente en la moda de noche gracias a su capacidad para estilizar la figura sin depender de cortes excesivamente estructurados.

El estilismo evitó competir con la fuerza del vestido. Kelly Rowland llevó el cabello con rizos de gran volumen y textura definida, una propuesta que aportó movimiento y reforzó el aire setentero del conjunto sin caer en la nostalgia literal. El maquillaje mantuvo la misma armonía cromática mediante sombras doradas, labios nude con acabado brillante y una piel luminosa que potenciaba el efecto cálido del look.

La joyería siguió el mismo principio de equilibrio. En lugar de un collar protagonista, el protagonismo pasó a los anillos de gran tamaño, los brazaletes rígidos y unos pendientes discretos que permitieron que el escote respirara visualmente. Es una fórmula que cada vez aparece con mayor frecuencia cuando las prendas poseen suficiente presencia por sí mismas.

Más allá de una sola aparición sobre la alfombra roja, este tipo de estilismos anticipa un cambio interesante para la moda de noche. El dorado deja de asociarse exclusivamente con celebraciones de fin de año o propuestas maximalistas y empieza a consolidarse como un recurso elegante, contemporáneo y fácil de adaptar a distintas siluetas.

Si las últimas temporadas estuvieron marcadas por el brillo plateado y la influencia de los acabados metálicos de inspiración futurista, la siguiente etapa parece inclinarse hacia una luminosidad más cálida, envolvente y atemporal. El look de Kelly Rowland resume esa transición con naturalidad y ofrece una referencia clara de cómo el dorado vuelve a ocupar un lugar relevante dentro del clóset de gala.

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