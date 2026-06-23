El diseñador colombiano que hizo historia en Milán con una colección inspirada en la diáspora latina

La moda atraviesa un momento en el que las historias personales pesan tanto como las tendencias. Frente a un calendario dominado por grandes conglomerados y narrativas globales cada vez más homogéneas, las propuestas que nacen desde experiencias culturales específicas encuentran una resonancia distinta. No se trata únicamente de representar un origen geográfico, sino de traducir emociones colectivas en prendas capaces de conectar con personas que comparten recuerdos, desplazamientos y referencias comunes. Esa búsqueda de identidad fue una de las conversaciones más interesantes que dejó la reciente edición de la Semana de la Moda de Milán.

En ese contexto, el diseñador colombiano Nicolas Martin Garcia debutó dentro del calendario oficial de la cita italiana con una colección que tomó como punto de partida la experiencia de la diáspora latina. Bajo el concepto “Si lo crees, lo creas: Latin Dreamers”, la propuesta exploró la manera en que millones de personas construyen una identidad híbrida entre el lugar del que provienen y el lugar donde deciden construir su futuro.

“Si lo crees, lo creas: Latin Dreamers” Giuseppe Antonelli

La colección evitó recurrir a símbolos evidentes o lecturas folklóricas. En lugar de ello, trabajó sobre elementos más sutiles: la memoria familiar, la nostalgia convertida en impulso creativo y la capacidad de imaginar nuevas posibilidades lejos del lugar de origen. El resultado fue un guardarropa que transitó entre la sastrería relajada, las siluetas fluidas y una serie de detalles artesanales que aportaron profundidad narrativa a cada salida.

“Si lo crees, lo creas: Latin Dreamers” Giuseppe Antonelli

Los tonos neutros dominaron gran parte de la propuesta. Beige, marfil, marrón chocolate y rosa empolvado aparecieron como una extensión natural de la historia que el diseñador buscaba contar. Estas tonalidades permitieron que los volúmenes, las texturas y los acabados cobraran protagonismo sin necesidad de recurrir a excesos visuales.

“Si lo crees, lo creas: Latin Dreamers” Giuseppe Antonelli

Uno de los aspectos más interesantes de la colección fue la forma en que reinterpretó la masculinidad contemporánea. Las prendas se alejaron de códigos rígidos para dar paso a una visión más libre y emocional del vestir masculino. Túnicas, pantalones amplios, tejidos ligeros, piezas con aplicaciones ornamentales y elementos inspirados en la joyería convivieron con referencias más tradicionales como camisas, corbatas y sastrería estructurada.

“Si lo crees, lo creas: Latin Dreamers” Giuseppe Antonelli

La presentación también marcó un momento significativo para la presencia latinoamericana dentro de uno de los escenarios más influyentes de la industria. La participación de un creador colombiano en el calendario oficial de Milán refleja una transformación gradual en la conversación global sobre quiénes construyen el futuro de la moda y desde qué perspectivas culturales se cuentan esas historias.

“Si lo crees, lo creas: Latin Dreamers” Giuseppe Antonelli

La trayectoria de Nicolas Martin Garcia ya había llamado la atención gracias a una comunidad internacional de artistas y figuras de la música que han utilizado sus diseños, entre ellos Maluma, Karol G, Bad Bunny, Prince Royce y French Montana, sin embargo, este paso representa la consolidación de una visión creativa que encuentra valor precisamente en aquello que durante años permaneció al margen de los grandes centros de poder de la moda.

“Si lo crees, lo creas: Latin Dreamers” Giuseppe Antonelli

Más allá de las prendas, “Latin Dreamers” plantea una idea sencilla pero poderosa: la identidad no es un lugar fijo, sino una construcción permanente. Entre Colombia, Italia y las múltiples geografías que forman parte de la experiencia migrante latinoamericana, la colección convirtió esa realidad compartida en un lenguaje visual capaz de dialogar con una audiencia mucho más amplia que la industria de la moda.