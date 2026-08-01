La MET Gala 2027 rendirá homenaje a John Galliano con la exposición Horizons

El Metropolitan Museum of Art dedicará la exposición de primavera del Costume Institute a John Galliano, una decisión que convertirá al diseñador británico en el gran protagonista de la MET Gala 2027. Bajo el título John Galliano: Horizons, la muestra recorrerá más de cuatro décadas de trabajo y ofrecerá una lectura amplia de una trayectoria que redefinió la alta costura, sin dejar de lado el momento más controvertido de su vida profesional.

La exposición que marcará la MET Gala 2027

La muestra abrirá sus puertas el 9 de mayo de 2027 y permanecerá en exhibición hasta el 9 de enero de 2028. Curada por Andrew Bolton, reunirá prendas, bocetos, patrones, fotografías, materiales de archivo y documentos de investigación que permitirán comprender el proceso creativo de Galliano desde sus primeros años hasta su consolidación como uno de los diseñadores más influyentes de las últimas décadas.

El recorrido comenzará con Les Incroyables, la colección con la que se graduó en Central Saint Martins en 1984, y continuará por sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela. Más que una cronología, la exposición propone entender cómo evolucionó un creador que convirtió la pasarela en un espacio de experimentación artística.

El diseñador que cambió la forma de presentar la alta costura

Antes de John Galliano, los desfiles de moda ya eran acontecimientos importantes. Con él, se transformaron en relatos visuales donde la escenografía, la música, el maquillaje y la confección construían una historia completa.

Su trabajo en Dior marcó un punto de inflexión para la industria. Las referencias históricas, el dramatismo de las siluetas y la precisión artesanal convivían con una imaginación que desdibujaba los límites entre moda, teatro y cine. Muchas de las presentaciones actuales todavía encuentran inspiración en ese lenguaje que Galliano desarrolló durante los años noventa y los primeros años del nuevo milenio.

Esa influencia explica por qué el Costume Institute ha decidido dedicarle una retrospectiva individual, un reconocimiento reservado para muy pocos diseñadores a lo largo de la historia del museo.

Designer John Galliano, center, takes his bow on the runway at Christian Dior’s fall 2005 haute couture show on July 6, 2005. (Photo by Fairchild Archive/Penske Media via Getty Images) Fairchild Archive/Penske Media via Getty Images

Una muestra que también abordará la controversia

La decisión del Costume Institute también implica asumir uno de los debates más complejos de la moda contemporánea.

La exposición no se limitará a celebrar la obra de Galliano. También incluirá el episodio de 2011 que provocó su salida de Dior tras realizar comentarios antisemitas, así como el proceso que marcó su regreso a la industria años después al frente de Maison Margiela.

El museo ha señalado que esta parte del proyecto fue desarrollada tras mantener conversaciones con representantes de la comunidad judía, con el propósito de ofrecer una lectura responsable sobre un legado donde la excelencia creativa convive con uno de los capítulos más difíciles de la historia reciente de la moda.

Lo que podemos esperar de la alfombra roja

Aunque el dress code de la MET Gala 2027 todavía no ha sido anunciado, el archivo de Galliano ofrece un amplio repertorio de referencias para los invitados. La alta costura teatral, las siluetas históricas reinterpretadas, la sastrería deconstruida, los volúmenes escultóricos y el trabajo artesanal extremo forman parte de un lenguaje visual que podría inspirar algunas de las propuestas más memorables de la gala.

Más que reproducir diseños icónicos, el reto para celebridades y estilistas será interpretar el espíritu creativo de un diseñador que siempre entendió la moda como una forma de contar historias.

Un homenaje que también invita a reflexionar

La MET Gala ha demostrado en los últimos años que sus exposiciones trascienden el espectáculo de la alfombra roja. También funcionan como una oportunidad para revisar las figuras que han cambiado el rumbo de la moda y analizar su influencia desde una perspectiva contemporánea.

Con John Galliano: Horizons, el Costume Institute propone una conversación que va más allá de la nostalgia. La muestra invita a reconsiderar cómo se construye el legado de un creador cuya imaginación transformó la alta costura y cuya historia personal continúa generando preguntas sobre el lugar que ocupan el talento, la responsabilidad y la memoria dentro de la industria.