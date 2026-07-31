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Las uñas merlot serán el manicure más elegante para date nights

Inspirado en los matices del vino tinto, este tono profundo favorece todos los largos de uñas y combina con joyería plateada, dorada o vestidos en colores neutros sin perder sofisticación

Julio 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Universal Pictures Presents "The Odyssey" Paris Photocall

Las uñas merlot serán el manicure más elegante para date nights

Pierre Mouton/Getty Images for Universal Pictures

Las uñas merlot están ganando protagonismo porque ofrecen una alternativa más refinada que el rojo clásico y mucho más versátil que el negro. Su mezcla de matices vino, ciruela y café oscuro aporta profundidad sin endurecer las manos, una cualidad que las ha convertido en una de las elecciones favoritas para cenas, bodas, galas y cualquier evento donde la elegancia es el objetivo.

¿Qué son las uñas merlot?

El nombre hace referencia al vino Merlot, conocido por su color intenso con reflejos borgoña. Trasladado al manicure, se traduce en un esmalte de acabado brillante que oscila entre el rojo vino y el marrón profundo, dependiendo de la luz.
Esa riqueza cromática explica parte de su éxito. Mientras un esmalte rojo tradicional suele acaparar toda la atención, el merlot funciona como un complemento sofisticado que acompaña el resto del estilismo sin competir con él.
Además, es un tono que mantiene su intensidad tanto en uñas cortas como largas, una característica que no siempre comparten los colores oscuros.

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Un color que favorece prácticamente cualquier tono de piel

Uno de los mayores atractivos de las uñas merlot es su capacidad para adaptarse a distintos subtonos de piel. En pieles claras genera un contraste elegante que aporta protagonismo a las manos. En tonos medios resalta los matices cálidos naturales, mientras que en pieles oscuras consigue un acabado profundo y uniforme que resulta especialmente sofisticado.
Esa versatilidad también explica por qué cada vez más manicuristas lo incluyen entre los colores imprescindibles para la temporada de otoño e invierno.

El manicure ideal para eventos de noche

Las celebraciones nocturnas suelen exigir un equilibrio entre elegancia y discreción. El merlot responde precisamente a esa necesidad. Combina con vestidos negros, chocolate, verde oliva, azul marino, gris grafito o tonos champán sin generar contrastes excesivos. También funciona con tejidos como terciopelo, satén o lentejuelas, materiales habituales durante la temporada de fiestas.
Otro punto a favor es que permite jugar con la joyería. Oro amarillo, oro rosa y plata encuentran en este color un fondo que potencia su brillo sin restar protagonismo al conjunto.

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El manicure ideal para eventos de noche

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El acabado brillante marca la diferencia

Más allá del color, el éxito de este manicure depende del acabado. Las uñas merlot lucen especialmente elegantes con un brillo tipo espejo que aporta profundidad al esmalte y realza los matices vino. Los acabados completamente mate, aunque siguen teniendo presencia, reducen parte del efecto visual que hace tan especial a este tono.
Por esa razón, muchas especialistas recomiendan aplicar un top coat de alto brillo cada pocos días para conservar el efecto de esmalte recién aplicado.

Minimalismo con personalidad

El auge de las uñas merlot también refleja un cambio en la forma de entender la manicura.
Después de varias temporadas marcadas por diseños con aplicaciones, efectos cromados y decoraciones llamativas, muchas mujeres vuelven a valorar los colores lisos capaces de transmitir elegancia por sí solos. No se trata de abandonar el nail art, sino de reconocer que un color bien elegido puede tener el mismo impacto visual que un diseño mucho más elaborado.

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