Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas

Este acabado brillante y translúcido se ha convertido en uno de los más solicitados por quienes buscan una manicura versátil, sofisticada y fácil de combinar

Junio 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
b4c632eee82b1b100cd2c3355d762374 (1).jpg

Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas

Instagram

Las uñas han dejado de funcionar únicamente como un complemento dentro de un look. Hoy ocupan un lugar central en la conversación sobre belleza, y eso ha impulsado la búsqueda de acabados capaces de aportar personalidad sin depender de colores llamativos o diseños excesivos. Dentro de ese cambio, las glazed nails encontraron un espacio propio gracias a una propuesta sencilla, la de potenciar el aspecto natural de las uñas a través de la luz.

Su característica principal es un brillo suave que crea profundidad sobre la superficie, generando un efecto que recuerda al reflejo de una perla o al acabado de una porcelana pulida. A diferencia de los esmaltes metálicos tradicionales, el resultado no busca cubrir las uñas con color, sino aportar una capa luminosa que deja visible parte de la base y realza su apariencia.

Recomendado...
uñas manicure de boda
Belleza
8 diseños de uñas para llevar si te invitan a una boda
Junio 06, 2023
 · 
Regina Barberena
uñas manicure french
Belleza
14 diseños originales de manicure francés para verano
Junio 13, 2023
 · 
Regina Barberena

Ese detalle marca una diferencia importante. Mientras muchas tendencias de manicura se construyen alrededor de diseños específicos que cambian cada temporada, las glazed nails funcionan más como una técnica que como un color determinado. El efecto puede aplicarse sobre distintas bases neutras, desde tonos rosados hasta acabados marfil o beige, manteniendo siempre esa apariencia brillante que las distingue.

La popularidad de esta manicura también responde a una transformación más amplia dentro de la industria de la belleza. El interés por los acabados naturales ha crecido de forma constante durante los últimos años. La piel luminosa, el maquillaje ligero y los peinados con movimiento comparten la filosofía de realzar en lugar de cubrir y las glazed nails encajan perfectamente dentro de esa estética porque aportan un acabado cuidado sin alterar por completo el aspecto natural de las manos.

Otro aspecto que explica su permanencia es la facilidad con la que se adapta a distintos contextos. Funciona en ambientes profesionales, eventos formales, vacaciones o celebraciones especiales. Esa capacidad para integrarse a diferentes estilos evita que se perciba como una tendencia limitada a un momento específico.

dea189fef98d98057c92e6e5c1d6377c.jpg

Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas

Pinterest

Además, la manicura resulta especialmente favorecedora porque refleja la luz de manera uniforme. Este efecto ayuda a que las uñas luzcan más saludables y aporta una sensación visual de limpieza que muchas personas buscan al momento de elegir un diseño. No depende de decoraciones complejas ni de combinaciones de color difíciles de mantener.

Desde el punto de vista técnico, el acabado suele conseguirse mediante polvos cromados ultrafinos aplicados sobre una base previamente sellada. El resultado final puede variar según la intensidad del brillo y la tonalidad elegida, pero conserva siempre ese efecto translúcido que se ha convertido en su sello distintivo.

SaveInsta.to_505167453_18509062111056364_471413141936206512_n.jpg

Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas

Pinterest

Lejos de depender de una temporada específica, las glazed nails han encontrado una posición estable dentro de las tendencias de belleza actuales. Su combinación de luminosidad, discreción y versatilidad explica por qué siguen apareciendo en salones, redes sociales y búsquedas relacionadas con manicura. Más que una moda pasajera, se han convertido en una referencia para quienes buscan unas uñas pulidas, elegantes y fáciles de llevar durante todo el año.

uñas Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
0U3A9547.jpg
Agenda
Una cancha de futbol se convirtió en pasarela durante Sports Week México
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrities At F1 Grand Prix of Monaco - Qualifying
Moda
El vestido de lunares que vuelve este verano no es negro, ahora se lleva en rojo intenso
Junio 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Desigual Presents “Desigual Vintage” New Collection
Moda
Las faldas de red son la tendencia que está desplazando a las transparencias en verano 2026
Junio 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
OFFICIAL CROP_260501_MS_Gucci_8-2799_04i.jpg
Moda
¿El fin de las mini bags? Gucci apuesta por una silueta completamente distinta
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-krivitskiy-17842321.jpg
Belleza
Así es como se manifiesta el estrés en tu piel
La piel suele reaccionar antes de que muchas personas identifiquen que están atravesando una etapa de tensión. Desde brotes inesperados hasta sensibilidad persistente, estas son algunas de las señales más comunes
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_714911667_18593031013061092_339756802340554054_n.jpg
Belleza
El micro bob de Lily Collins confirma que el pelo corto dominará el verano 2026
Más ligero que un bob clásico y más fácil de peinar que un corte pixie, este estilo reúne varias de las características que hoy buscan quienes quieren renovar su imagen sin complicar su rutina diaria
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Close-up of smiling woman in headscarf and ethnic jewelry
Belleza
Gorro de seda o funda de almohada de seda: cuál funciona mejor
Reducir el frizz, evitar enredos y despertar con el cabello más manejable son algunas de las razones por las que estos accesorios se han vuelto imprescindibles
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Two women back to back
Belleza
Calendario lunar para cortarte el pelo en junio 2026
Las fases lunares de junio 2026 marcan distintos momentos para cortar el cabello según el efecto que busques: crecimiento, volumen o mantenimiento
Junio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García