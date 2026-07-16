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Belleza

Las tendencias de color de uñas para el verano de 2026 que necesitas conocer

Los acabados translúcidos, los tonos mantequilla y los pasteles sofisticados desplazan a los colores intensos. Estas son las manicuras que dominarán la temporada

Julio 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las tendencias de color de uñas para el verano de 2026 que necesitas conoce

Moritz Scholz/Getty Images

Las manicuras del verano 2026 dejan atrás los colores estridentes para dar paso a una paleta mucho más refinada. Las pasarelas, el street style y las celebridades coinciden en una dirección clara: tonos luminosos, acabados translúcidos y colores que complementan el estilo personal en lugar de competir con él. La elección del esmalte ya no busca convertirse en el centro de atención, sino aportar un detalle elegante que acompañe cualquier look, desde un traje de lino hasta un vestido de noche.

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Amarillo mantequilla: el color que conquistó la temporada

Si hay un tono que resume el espíritu del verano 2026 es el amarillo mantequilla. Su éxito comenzó en la moda, donde apareció en vestidos, bolsos y conjuntos de sastrería, y rápidamente se trasladó a la manicura.
A diferencia del amarillo vibrante, esta versión resulta mucho más suave y favorecedora. Su acabado cremoso ilumina las manos sin resultar llamativo y combina con una amplia gama de colores neutros, especialmente blanco, beige, gris claro y azul cielo. También funciona como una alternativa para quienes desean salir de los clásicos nude sin apostar por tonos demasiado intensos.

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Amarillo mantequilla: el color que conquistó la temporada

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Azul hielo: la nueva apuesta para quienes buscan elegancia

El azul hielo continúa ganando terreno gracias a su capacidad para transmitir frescura sin perder sofisticación. Firmas de lujo y celebridades lo han incorporado en prendas y accesorios, mientras que la manicura lo interpreta mediante esmaltes lechosos o ligeramente translúcidos.
Es un color especialmente versátil porque favorece tanto uñas cortas como largas y armoniza con joyería en plata, oro blanco o platino. Además, aporta un toque contemporáneo sin depender de diseños elaborados o aplicaciones decorativas.

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Azul hielo: la nueva apuesta para quienes buscan elegancia

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Rosa lechoso: el nude evoluciona

Los esmaltes nude no desaparecen, pero sí cambian de apariencia. El rosa lechoso se convierte en uno de los acabados más solicitados porque ofrece un efecto limpio, natural y muy cuidado.
Este tipo de manicura también responde al auge de la estética conocida como clean look, donde la atención se centra en uñas perfectamente trabajadas y un brillo saludable. Es una opción que funciona tanto para el día a día como para eventos formales y se adapta con facilidad a cualquier estilo personal.

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Rosa lechoso: el nude evoluciona

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Verde pistache y salvia: los nuevos neutros

Los verdes suaves continúan consolidándose como una de las sorpresas de la temporada. Tonos como el pistache o el salvia aportan color sin perder discreción y se integran fácilmente en una paleta inspirada en elementos naturales.
Su crecimiento también refleja una preferencia por colores menos evidentes, capaces de diferenciarse sin recurrir a acabados fluorescentes o metálicos. En combinación con uñas de longitud corta y forma almendrada, ofrecen una apariencia moderna y muy fácil de llevar.

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Verde pistache y salvia: los nuevos neutros

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Acabados perlados y efecto gloss

Más que un color específico, uno de los grandes protagonistas del verano será el acabado. Los esmaltes con efecto perlado, brillo acuoso o apariencia cristalina sustituyen a las manicuras completamente mates y aportan profundidad sin sobrecargar el diseño.
Esta preferencia responde a una búsqueda de luminosidad que también se observa en el maquillaje y el cuidado de la piel. El objetivo es que las uñas reflejen la luz de forma natural, generando un aspecto saludable y pulido.

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Glazed nails

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Menos diseños, más color

Mientras durante temporadas anteriores dominaron las uñas con aplicaciones, relieves y decoraciones complejas, el verano 2026 apuesta por una estética mucho más contenida. El protagonismo recae en la calidad de la manicura, la elección del color y el acabado del esmalte.
Este cambio también facilita que las manos se integren con distintos estilos sin necesidad de renovar la manicura constantemente. Elegir un tono bien ejecutado resulta mucho más versátil que seguir diseños muy específicos que pierden vigencia con rapidez.
Las tendencias de color de uñas para el verano 2026 reflejan una transformación más amplia dentro de la belleza: la sofisticación ya no depende de acumular detalles, sino de seleccionar aquellos que realmente aportan equilibrio. Colores suaves, acabados luminosos y una ejecución impecable demuestran que, en esta temporada, la elegancia comienza por los pequeños gestos.

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