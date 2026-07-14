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Moda

Prendas clave que no pueden faltar en tu clóset este verano 2026, según las pasarelas internacionales

El lino evoluciona, la sastrería se vuelve más relajada y los tonos mantequilla ganan terreno. Estas son las piezas que marcarán el estilo de la temporada y que vale la pena incorporar

Julio 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 - Day 4

Prendas clave que no pueden faltar en tu clóset este verano 2026, según las pasarelas internacionales

Valentina Frugiuele/Getty Images

El clóset del verano 2026 apuesta por comprar menos y elegir mejor. En lugar de acumular tendencias efímeras, las pasarelas de Nueva York, Londres, Milán y París coincidieron en una selección de prendas capaces de adaptarse a distintos estilos y ocasiones. El resultado es una temporada donde las siluetas amplias, los tejidos ligeros y una paleta de color serena sustituyen la necesidad de estrenar un look distinto cada semana.

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El vestido de lino deja atrás su imagen más clásica

El lino sigue siendo uno de los tejidos más importantes del verano, aunque esta vez aparece en versiones más estructuradas. Vestidos con cintura marcada, escotes cuadrados y cortes asimétricos renuevan una prenda que durante años estuvo asociada únicamente a un estilo vacacional.

Las firmas han trabajado este material con mayor precisión en la confección, logrando piezas que funcionan tanto con sandalias planas durante el día como con accesorios de cuero para una cena. La versatilidad explica por qué continúa siendo una de las inversiones más inteligentes de la temporada.

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El vestido de lino deja atrás su imagen más clásica

Pexels

La camisa oversize se consolida como un básico versátil

Lejos de limitarse al estilo masculino, la camisa amplia se convierte en una de las prendas con más posibilidades dentro del armario. Puede llevarse abierta sobre un vestido, combinada con bermudas de sastrería o anudada sobre la cintura para crear proporciones diferentes.
Predominan los modelos en algodón, popelina y mezclas con lino en colores como blanco, azul cielo, mantequilla y rosa empolvado, tonalidades que aportan luminosidad sin recurrir a estampados llamativos.

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La camisa oversize se consolida como un básico versátil

Pinterest

Las bermudas de sastrería sustituyen al short tradicional

Las colecciones de verano también reflejan un cambio en la forma de vestir cuando aumentan las temperaturas. Las bermudas de corte amplio y cintura alta ofrecen una alternativa elegante al short de mezclilla, además de integrarse con facilidad en estilismos de oficina o reuniones informales.
Su éxito responde a una búsqueda de prendas más funcionales. Al combinarse con chalecos, blazers ligeros o camisas fluidas, permiten construir conjuntos sofisticados sin sacrificar comodidad.

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La camisa oversize se consolida como un básico versátil

Pinterest

El pantalón amplio continúa dominando la temporada

Las siluetas ajustadas siguen perdiendo protagonismo frente a pantalones de pierna recta o ancha confeccionados en tejidos ligeros. La caída natural de estas piezas favorece la circulación del aire y aporta movimiento, dos cualidades especialmente valoradas durante el verano.
Los tonos arena, marfil, gris claro y chocolate suave amplían las posibilidades de combinación y permiten construir un armario mucho más coherente entre sí.

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El pantalón amplio continúa dominando la temporada

Pinterest

El chaleco de sastrería gana espacio fuera de la oficina

Lo que comenzó como una pieza complementaria hoy funciona como protagonista. El chaleco de sastrería se lleva cerrado, directamente sobre la piel o acompañado por pantalones coordinados, creando conjuntos monocromáticos que equilibran formalidad y frescura.
Su popularidad también responde al auge del soft tailoring, una corriente que suaviza la rigidez de la sastrería mediante tejidos más ligeros y cortes relajados.

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El chaleco de sastrería gana espacio fuera de la oficina

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Las transparencias discretas siguen evolucionando

Las telas translúcidas permanecen presentes, aunque con una interpretación mucho más refinada. Organza, gasa y tejidos de punto abierto aparecen en blusas, faldas y vestidos donde la transparencia se convierte en un recurso para aportar profundidad, no para revelar más piel.
Esta evolución refleja un cambio importante dentro del diseño contemporáneo: la sensualidad deja de depender de prendas ajustadas y encuentra nuevas formas de expresión mediante las capas, las texturas y el movimiento.

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Las transparencias discretas siguen evolucionando

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Un clóset pensado para durar más de una temporada

Las prendas clave del verano 2026 tienen un punto en común: ninguna depende de un estampado viral o de una silueta extrema para resultar actual. Su fortaleza reside en la calidad de los materiales, la construcción y la facilidad con la que pueden combinarse entre sí.
Más que dictar una lista de compras, esta temporada plantea una forma distinta de construir el clóset. Elegir piezas que resistan el paso de los meses y se adapten a diferentes momentos convierte al estilo en una decisión más consciente, donde el verdadero valor ya no está en la cantidad de prendas, sino en todo lo que pueden llegar a ofrecer.

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