Dolce&Gabbana transforma un antiguo monasterio en el escenario de su nueva Alta Gioielleria en Taormina

Un antiguo monasterio dominico con siglos de historia se convirtió en el escenario de la nueva colección de Alta Gioielleria de Dolce&Gabbana. La firma italiana eligió San Domenico, en Taormina, para inaugurar El Sueño Siciliano, un proyecto que reúne Alta Gioielleria, Alta Moda y Alta Sartoria en un homenaje a las raíces culturales de Sicilia. Más que un cambio de locación, la elección confirma una tendencia creciente en el lujo: convertir espacios históricos en parte esencial del relato creativo.

Un monasterio que resume la historia de Sicilia

Mucho antes de convertirse en uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo, San Domenico fue un convento dominico fundado en la Edad Media. Sus claustros, jardines y terrazas con vistas al mar Jónico han sido testigos del paso de órdenes religiosas, nobles, artistas y viajeros que encontraron en Taormina uno de los grandes símbolos de Sicilia.

Con el tiempo, este recinto dejó de ser únicamente un espacio de contemplación para transformarse en un punto de encuentro entre distintas épocas y culturas. Ese diálogo entre patrimonio, arquitectura y paisaje fue precisamente lo que llevó a Dolce&Gabbana a convertirlo en el escenario de una de las presentaciones más importantes de su calendario de Alta Artesanía.

La devoción como inspiración de la Alta Gioielleria

La primera entrega de El Sueño Siciliano lleva por nombre La Divina Devoción Siciliana, una colección que toma como punto de partida la espiritualidad que durante siglos definió la vida dentro de San Domenico.

En lugar de reproducir símbolos religiosos de forma literal, Dolce&Gabbana explora la idea de la devoción como una expresión más amplia: el vínculo con la familia, el respeto por las tradiciones y la memoria transmitida entre generaciones. Esa visión se traduce en piezas de Alta Gioielleria concebidas como pequeñas obras de arte, donde la artesanía adquiere un significado emocional además de estético.

Dolce&Gabbana transforma un antiguo monasterio en el escenario de su nueva Alta Gioielleria en Taormina MICHELA PEDRANTI

Taormina, el destino que las grandes casas de lujo no dejan de mirar

La elección de Taormina también responde al creciente protagonismo internacional de esta ciudad siciliana. Suspendida entre el monte Etna y el mar Jónico, se ha consolidado como uno de los destinos favoritos del turismo de lujo gracias a su patrimonio histórico, su gastronomía y sus paisajes mediterráneos.

En los últimos años, su visibilidad ha aumentado aún más gracias a producciones audiovisuales internacionales y a la llegada de viajeros que buscan experiencias donde la historia y la exclusividad conviven en un mismo lugar. Para una firma profundamente ligada a Sicilia como Dolce&Gabbana, presentar una colección en Taormina supone reforzar el vínculo entre la marca y el territorio que ha inspirado buena parte de su imaginario creativo.

Dolce&Gabbana transforma un antiguo monasterio en el escenario de su nueva Alta Gioielleria en Taormina Cortesía

Mucho más que una pasarela

Con El Sueño Siciliano, Dolce&Gabbana propone una experiencia dividida en tres capítulos. Además de La Divina Devoción Siciliana, dedicada a la Alta Gioielleria, el proyecto incluye Le Devote delle Dee dell’Olimpo, enfocada en la Alta Moda e inspirada en la mitología clásica, y Onore in Sicilia. Cavalleria Rusticana, una interpretación de la Alta Sartoria que explora el honor, la pasión y el carácter siciliano.

Cada propuesta desarrolla una faceta distinta de la identidad cultural de la isla, construyendo un relato que trasciende la presentación de nuevas creaciones para convertirse en una celebración de sus tradiciones.

Dolce&Gabbana transforma un antiguo monasterio en el escenario de su nueva Alta Gioielleria en Taormina Cortesía

Cuando el escenario también forma parte del diseño

En el universo del lujo contemporáneo, el lugar donde se presenta una colección ha adquirido casi la misma relevancia que las propias piezas. Las grandes maisons ya no buscan únicamente espacios espectaculares; prefieren escenarios capaces de aportar contexto, historia y autenticidad.

San Domenico cumple con esas tres cualidades. Sus muros centenarios, sus patios silenciosos y su relación con el paisaje mediterráneo convierten cada creación en parte de una narrativa mucho más amplia, donde arquitectura, patrimonio y artesanía dialogan de manera natural.

Dolce&Gabbana transforma un antiguo monasterio en el escenario de su nueva Alta Gioielleria en Taormina Cortesía

Con esta presentación, Dolce&Gabbana reafirma que Sicilia continúa siendo el corazón de su universo creativo. Al transformar un antiguo monasterio en el escenario de su nueva Alta Gioielleria, la firma italiana no solo presentó una colección inédita: construyó un relato donde la historia del lugar y la excelencia artesanal se funden para recordar que, en el verdadero lujo, el contexto es tan valioso como la creación misma.