Los 5 perfumes Dolce & Gabbana más duraderos y elegantes, y cuál es la diferencia entre cada uno

Fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana en 1985, esta casa de moda de lujo ofrece una amplia gama de prendas de vestir, accesorios y productos de belleza, pero desde 1992 han sido aclamados por sus fragancias —que han revolucionado con el tiempo. Desde los clásicos atemporales hasta las obras ligeramente más modernas, cada perfume de Dolce & Gabbana para mujer está elaborada con meticulosa atención al detalle, reflejando la icónica herencia italiana y sofisticación de la marca. Ya sea que te sientas atraído por las notas florales de Dolce Garden, el atractivo seductor de The Only One o la refrescante citricidad de Light Blue, hay una fragancia para cada estado de ánimo y ocasión.

¿Cuál es el perfume más vendido de Dolce Gabbana?

De acuerdo con Fragrance Market, el perfume más vendidos de Dolce & Gabbana para mujeres es Dolce, una fragancia lanzada en 2014 que presenta notas de neroli, papaya, lirio de agua, narciso y amarilis, complementadas por una base de almizcle y cashmeran.

¿Cuánto cuesta un perfume Dolce & Gabbana?

El precio de un perfume Dolce & Gabbana original puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, como la línea, el tamaño de la botella o la edición. Para hacer un estimado de los precios en pesos mexicanos, estarían: Eau de Toilette (50ml): Entre $1.300 y $1.800. Eau de Parfum (50ml): Entre $1.800 y $2.500. Eau de Parfum (100ml): Entre $2.500 y $4.000.

1. Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum

Esta fragancia es sofisticada y atemporal, perfecta para cualquier ocasión. Tiene notas de mandarina, bergamota y durazno en las notas superiores; lirio de Madonna, jazmín y rosa de mayo en las notas medias; y vainilla, pachulí y vetiver en las notas base. Tiene una calificación de usuario de 4.69 sobre 5 basada en 4750 calificaciones en el sitio web de Dolce & Gabbana.

2. Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense

Esta fragancia es fresca y vigorizante, ideal para la primavera y el verano. Tiene notas de limón, manzana y cedro blanco en las notas superiores; jazmín, rosa y lirio de los valles en las notas medias; y almizcle, ámbar y pachulí en las notas base. Tiene una calificación de usuario de 4.53 sobre 5 basada en 6,428 calificaciones en Fragrantica.com.

3. Dolce & Gabbana 3 L’Imperatrice Eau de Toilette

Esta fragancia es dulce y femenina, perfecta para el uso diurno. Tiene notas de sandía, kiwi y pimienta rosa en las notas superiores; jazmín, ciclamen y ruibarbo en las notas medias; y almizcle, sándalo y madera blanca en las notas base. Tiene una calificación de usuario de 4.59 sobre 5 basada en 10,998 calificaciones en el sitio web de Dolce & Gabbana.

4. Dolce & Gabbana Pour Femme Eau de Parfum

Esta fragancia es clásica y elegante, perfecta para llevar por la noche. Tiene notas de frambuesa, mandarina y neroli en las notas superiores; jazmín, malvavisco y flor de naranjo en las notas medias; y vainilla, almizcle y cashmeran en las notas base. Tiene una calificación de usuario de 4.22 sobre 5 basada en 1,138 calificaciones en Fragrantica.com.

5. Dolce & Gabbana Dolce Shine Eau de Parfum

Esta fragancia es brillante y alegre, ideal para el uso diurno. Tiene notas de pomelo, mango verde y membrillo en las notas superiores; jazmín, neroli y flor de naranjo en las notas medias; y almizcle blanco, cedro y vainilla en las notas base. Tiene una calificación de usuario de 4.66 sobre 5 basada en 797 calificaciones en el sitio web de Dolce & Gabbana.