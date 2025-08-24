Suscríbete
Belleza

El detalle de belleza en las uñas de Serena Williams demuestra que el neón vuelve a ser tendencia

Serena Williams sorprendió con unas uñas neón en la ceremonia de inducción de Maria Sharapova al International Tennis Hall of Fame

August 24, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_538106430_18524445472015148_5313953368091822512_n.jpg

El inesperado detalle de belleza en las uñas de Serena Williams demuestra que el neón vuelve a ser tendencia

Instagram

Durante un momento sumamente simbólico para el tenis femenil, Serena Williams subió al escenario en Rhode Island para presentar a Maria Sharapova en su ingreso al International Tennis Hall of Fame. Lo que podía haber sido simplemente un gesto histórico entre dos de las rivales más icónicas del deporte, se convirtió también en una declaración estética: la máxima figura del tenis llevó unas uñas neón que robaron flashes y confirmaron su capacidad para convertir cualquier aparición en un acontecimiento de estilo.

La elección no fue casual. El tono brillante, cercano al verde fosforescente con matices cítricos, marcó un contraste perfecto con el ambiente solemne de la ceremonia. En un entorno donde los códigos suelen ser discretos, Serena Williams apostó por un detalle beauty que reivindicaba su carácter irreverente, pero también su sensibilidad hacia las tendencias que hoy dominan tanto en pasarela como en street style.

También te interesa...
meghan-serena.jpg
Moda
Serena Williams vende una sudadera inspirada en Meghan Markle
August 27, 2018
 · 
Harper’s Bazaar
Serena Williams
Moda
Los cinco looks con los que Serena Williams revolucionó la moda deportiva
September 01, 2022
 · 
Lorenza García

El neón de Serena Williams

Serena optó por un vestido de líneas depuradas en un tono neutro que funcionó como lienzo para que sus uñas cobraran protagonismo. El acabado brillante, casi reflectante, jugaba con la iluminación del recinto y lograba ese efecto vibrante que suele asociarse al verano, pero que aquí adquirió un matiz ceremonial, el color neón como metáfora de energía, vitalidad y renovación.

Más allá de la estética, las uñas de Serena funcionaron como una declaración de poder personal. Durante años, la campeona ha convertido la manicura en parte esencial de su identidad pública, desde el nail art con pedrería en Wimbledon hasta tonos oscuros durante el US Open. En esta ocasión, el neón parecía responder a un momento de reconciliación y celebración: el adiós oficial a la rivalidad y el inicio de una amistad que la propia Williams definió como respeto a la grandeza mutua.

SaveInsta.to_538908315_18524445481015148_7140770965499822659_n.jpg

Por qué el neón sigue dominando la temporada

Instagram

Por qué el neón sigue dominando la temporada

Las uñas neón no son una novedad absoluta, pero su permanencia habla de un fenómeno más profundo. En un contexto saturado de propuestas minimalistas, el color eléctrico se convierte en un antídoto contra la neutralidad. Firmas como Valentino, Balmain y Off-White han incorporado toques neón en sus colecciones recientes, demostrando que el recurso no es un capricho estival, sino un lenguaje visual que transmite confianza y modernidad.

El verde neón, en particular, se ha posicionado como uno de los tonos más buscados en nail salons de Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México, favorecido por su capacidad para resaltar sobre cualquier tono de piel y por su asociación con la energía deportiva. Serena Williams, una atleta que ha construido puentes entre el deporte y la moda, lo convirtió en un símbolo de fuerza y estilo en un momento que, por definición, pertenece ya a la historia del tenis.

Serena Williams uñas neon nail art
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_531045110_18518371879058575_3613810018355497924_n.jpg
Belleza
Grunge makeup: el regreso de la estética rebelde para el otoño 2025
August 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Pasadena - April 06, 2024
Belleza
Guía rápida para lograr un pelo largo y fuerte con hábitos que lo transforman radicalmente
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_514368806_18322110718224731_4409808335213864547_n.jpg
Belleza
Soy editora de belleza y estas son las 5 líneas de cosméticos de lujo que no pueden faltar en mi tocador
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sainsbury's Super Saturday
Belleza
Errores de maquillaje que te hacen lucir mayor —y cómo evitarlos con técnicas sutiles
August 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
b11d4dd0342bc3f08249fed6bb93608c.jpg
Belleza
Tendencias en peinados de bajo mantenimiento y gran versatilidad, ideales para la oficina
Guía rápida de las tendencias en peinados que combinan versatilidad y bajo mantenimiento, perfectas para la oficina. Estilos modernos, profesionales y fáciles de llevar todo el día
August 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style"
Belleza
Tónicos, sérums y cremas hidratantes: los 5 cosméticos imprescindibles en tu rutina a partir de los 40 años
Descubre los 5 cosméticos que transforman tu piel después de los 40: tónicos, sérums y cremas hidratantes que los dermatólogos recomiendan en tu rutina diaria
August 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion details of vintage denim jacket and female hands with pink manicure
Belleza
Dile adiós a las uñas francesas con estos 5 diseños de manicure minimalista y versátil
Cinco propuestas de manicure que reemplazan a la clásica francesa con un toque minimalista y contemporáneo. Diseños discretos, elegantes y listos para cualquier ocasión
August 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-19 113650.-fotor-enhance-20250819113710.jpg
Belleza
Cortes en capas que dominarán el otoño 2025 y cómo llevarlos con intención
Los cortes en capas transformarán tu cabello este otoño 2025, aprende a adaptarlos a tu estilo y sácales el máximo provecho
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García