Belleza

El tiempo que tus uñas necesitan para recuperarse del manicure continuo

El cuidado de las uñas también implica pausas, y darles tiempo para recuperarse tras tratamientos intensos puede devolverles fuerza, brillo y estabilidad

Diciembre 03, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Chanel Hosts 18th Annual Tribeca Artists Dinner

El tiempo que tus uñas necesitan para recuperarse del manicure continuo

Getty Images

La conversación sobre el cuidado de las uñas suele centrarse en colores, diseños y tendencias, sin embargo, quienes aman el manicure constante conocen bien la otra cara de la moneda: la fragilidad que aparece cuando los químicos, la fricción de la lima y la rutina semanal de retirado y aplicación empiezan a pasar factura. Las uñas, igual que la piel o el cabello, necesitan pausas. Espacios de silencio donde puedan volver a su estado natural, respirar —metafóricamente— y recuperar su flexibilidad. Pero ¿cada cuánto debería darse ese descanso para que realmente haga una diferencia?

Las uñas están formadas por capas de queratina que, aunque resistentes, se sensibilizan con el tiempo. Los esmaltes semipermanentes, los acrílicos, el gel y los procesos de retirada con acetona suelen erosionar la superficie. La capa más externa se vuelve más delgada, aparecen estrías o una textura porosa y, en algunos casos, la uña se dobla con facilidad. Cuando eso ocurre, el cuerpo está enviando un mensaje claro: es momento de detenerse.

Los especialistas coinciden en un intervalo saludable: cada dos o tres meses de manicure continuo, se recomienda un descanso mínimo de dos semanas. No es un capricho estético; es un tiempo razonable para que la uña se recupere, se rehidrate y vuelva a compactar sus capas internas. En esos días, evitar la lima y los esmaltes permite que la queratina se regenere sin interferencias. Si las uñas están muy debilitadas, el descanso puede extenderse a un mes completo, especialmente si han perdido su brillo natural o se quiebran al menor contacto.

SaveInsta.to_565101908_18026590973742836_207456796737333443_n.jpg

Los esmaltes semipermanentes, los acrílicos, el gel y los procesos de retirada con acetona suelen erosionar la superficie

Instagram

Durante este periodo, conviene tratarlas como si fueran piel sensible. Los aceites nutritivos —particularmente los que contienen vitamina E— ayudan a suavizar las cutículas y mejorar la elasticidad. Las cremas de manos también juegan un papel esencial. Cuando están bien hidratadas, las uñas tienden a recuperar firmeza. Es un ciclo sencillo de restauración que, con constancia, devuelve fuerza y uniformidad.

La idea de dejar las uñas al natural puede parecer un desafío para quienes disfrutan del manicure impecable; sin embargo, este respiro no significa renunciar a la estética. Existen brillos suaves sin químicos agresivos, tratamientos fortalecedores y productos hidratantes que permiten mantener un aspecto pulido sin comprometer la recuperación. De hecho, muchas personas que adoptan estos descansos regulares notan que, al retomar el manicure, la aplicación luce más cuidada, los colores se adhieren mejor y la superficie refleja una luminosidad que solo aparece cuando las uñas están sanas.

Cuidarlas no implica abandonar la belleza, sino entender que su fortaleza se construye también en la pausa. Permitirles descansar de manera periódica es un gesto discreto pero fundamental, una manera de honrar su equilibrio natural y asegurar que, con el tiempo, sigan siendo el lienzo perfecto para cualquier tendencia que venga.

uñas manicure
Eurídice Aiymet Garavito García
