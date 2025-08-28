Suscríbete
Ideas de manicure romántica para lucir tu anillo de compromiso

Estas son las 5 ideas de manicure perfectas para realzar tu anillo de compromiso con estilo y elegancia

August 28, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
112th Tour de France 2025 - Stage 21

Ideas de manicure romántica para lucir tu anillo de compromiso

Jean Catuffe/Getty Images

El anillo de compromiso no es una joya más en tu alhajero, es una pieza cargada de simbolismo que merece estar enmarcada por unas manos impecables. El manicure se convierte en el aliado esencial para realzar el brillo del diamante y darle protagonismo a ese gesto de mostrar tu mano. Desde acabados minimalistas hasta propuestas más sofisticadas, existen múltiples formas de lograr que tu anillo destaque con elegancia y personalidad.

Hoy en Harper’s Bazaar te presentamos cinco ideas de manicure perfecta para lucir tu anillo de compromiso con estilo.

Cómo elegir tu manicure ideal

Más allá de la tendencia, el secreto está en seleccionar el manicure que mejor se adapte a tu estilo personal y al diseño de tu anillo. Si tu joya es minimalista, un esmalte neutro o transparente resaltará su pureza. Si tu anillo tiene un diseño llamativo, puedes jugar con contrastes más atrevidos como los metálicos o el rojo profundo. La clave está en que el manicure acompañe, pero nunca opaque, al verdadero protagonista es tu anillo de compromiso.

Manicure nude pulido, la apuesta segura

Los tonos nude en sus distintas versiones —desde el beige cremoso hasta el rosa empolvado— son un clásico infalible para quienes buscan un acabado discreto y sofisticado. Este tipo de manicure crea un lienzo limpio que resalta el anillo sin competir con él. Además, es una elección atemporal que combina con cualquier look, desde un vestido de novia hasta tu outfit cotidiano.
Un extra: alarga visualmente los dedos y aporta un aire de delicadeza natural si las prefieres almendradas.

SaveInsta.to_534689636_18077511503508496_5988631357507446731_n.jpg

Manicure nude pulido, la apuesta segura

Instagram

French manicure reinventado

El estilo francés nunca pasa de moda, pero hoy se reinventa con detalles contemporáneos. Puedes optar por una línea blanca ultrafina, un diseño en forma de “V” o incluso un french en colores metálicos como dorado o plateado, que combinan a la perfección con las tonalidades del oro y la plata de los anillos de compromiso más modernos.
Un extra: esta propuesta añade un toque chic sin restarle protagonismo a la joya, pero elígelas cuadradas.

SaveInsta.to_457666795_1149153276173443_7092627189693810227_n.jpg

French manicure reinventado

Instagram

Transparencias con efecto cristal

Los esmaltes translúcidos con acabado brillante evocan la pureza del diamante. Este tipo de manicure, conocido también como glass nails, ofrece un efecto pulido y luminoso que magnifica el resplandor de la piedra. Es ideal para quienes prefieren un look delicado y etéreo, pero con un acabado impecable digno de las fotografías más cercanas de tu anillo.

SaveInsta.to_323359357_694891448926082_5407233155829563365_n.jpg

Transparencias con efecto cristal

Instagram

Toques metálicos para un contraste sofisticado

Si buscas un manicure más llamativo, los acentos metálicos pueden ser la clave. Detalles en dorado, plateado o incluso en tonos rose gold aplicados en una uña o como líneas minimalistas generan un contraste elegante que conecta directamente con la joyería. Este estilo aporta modernidad y asegura que tu anillo destaque en cualquier ángulo de luz.

82da83fb91f5bbd2d2d9c4ae3d23532d.jpg

Toques metálicos para un contraste sofisticado

Pinterest

El poder del rojo clásico

El rojo en uñas es sinónimo de fuerza, confianza y estilo atemporal. Lejos de opacar el anillo, este tono lo complementa con una intensidad vibrante que atrae la mirada hacia tus manos. Desde un rojo cereza brillante hasta un borgoña profundo, esta elección es perfecta para quienes no temen apostar por un manicure que combine glam, poder y sofisticación.

d5690590fe8c7ff244de35cf1cff8269.jpg

El poder del rojo clásico

Pinterest

uñas anillo de compromiso tendencias de manicure
Eurídice Aiymet Garavito García
