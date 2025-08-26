Suscríbete
Diseñado por Travis Kelce, así es el anillo de compromiso de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce están felizmente comprometidos, así lo anunciaron esta tarde a través de sus redes sociales oficiales y amamos los detalles de su anillo de compromiso

August 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_540014500_18590984986054956_2118959704838807596_n.jpg

Instagram

¡Ya es oficial! Luego de dos años de romance, Taylor Swift acaba de anunciar su compromiso con Travis Kelce y, como era de esperarse, la atención de sus seguidores se centró en la tercera diapositiva del carrusel de Instagram: el primer plano de su anillo. La joya no solo refleja una declaración de amor, también funciona como un guiño estético a la sensibilidad romántica que Swift ha cultivado en su música y en su imagen a lo largo de los años.

Un diamante con herencia histórica

El anillo está coronado por un diamante alargado de talla cojín, un corte antiguo que evoca el trabajo artesanal de más de un siglo atrás. Aunque el mercado joyero también ha sido saturado por los detalles solitarios modernos y líneas minimalistas durante las últimas temporadas, la selección de Travis Kelce rescata la tradición de la talla manual, con imperfecciones que se convierten en rasgos de carácter y autenticidad. La piedra, estimada en 10 quilates, ha sido valuada por expertos en cerca de un millón de dólares, una cifra que sitúa a la joya entre las más comentadas del año —sólo un par de semanas después del anuncio del compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Detalles que marcan la diferencia

La montura en oro amarillo refuerza el aire nostálgico de la pieza y aporta calidez al brillo del diamante. Los delicados acabados, que parecen trabajados a mano, acentúan el espíritu atemporal del diseño. Aunque el corte recuerda a épocas pasadas, la elección de un engaste microbisel y de un aro con proporciones modernas aporta una lectura contemporánea. El resultado es un equilibrio entre tradición y tendencia, un anillo que podría pertenecer tanto a una novia victoriana como a LA mujer del siglo XXI.

El gesto de Travis Kelce

Se ha confirmado que Travis Kelce participó activamente en el diseño del anillo junto a Kindred Lubeck, fundadora de Artifex Fine Jewelry. La elección de una diseñadora especializada en técnicas artesanales no solo responde a una preferencia estética, sino que también transmite la intención de crear una pieza única, imposible de reproducir en serie. En esa colaboración se refleja un mensaje personal y emocional, más allá del lujo y la ostentación, un verdadero gesto romántico por parte del ala cerrada que conoce bien a su chica.

Un espejo de su narrativa artística

Para los swifties, el anillo tiene un eco inevitable con su discografía. La calidez del oro amarillo recuerda al universo de Lover, un álbum que celebra el compromiso y la vida compartida. Al mismo tiempo, la piedra de corte antiguo dialoga con la estética de folklore y evermore, donde la nostalgia y la artesanía eran el hilo conductor. Incluso resulta inevitable pensar en la letra de Paper Rings, donde ella aseguraba que podría casarse con un aro de papel, y hoy, en contraste, elige un diamante con historia, pero sin abandonar esa esencia romántica y simbólica.

Un ícono del nuevo lujo

El anillo de compromiso de Taylor Swift no solo se suma a la tradición de joyas de celebridades, también marca tendencia. Actualmente, el mercado de la alta joyería vive un renacer de lo vintage y Swift se convierte en el rostro perfecto de ese movimiento.

Eurídice Aiymet Garavito García
