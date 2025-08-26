Todos los huevos de Pascua en la publicación de compromiso de Taylor Swift

Por: Joel Calfee

Es una historia de amor y Taylor Swift dijo que sí.

A la 1 p. m. de esta tarde, la superestrella del pop reveló que ella y su novio de la NFL —o mejor dicho, prometido— Travis Kelce están comprometidos. La pareja compartió la noticia con una publicación conjunta en Instagram, en la que se vio a Kelce arrodillado frente a Swift en medio de un romántico jardín lleno de flores (exactamente el tipo de escenario de cuento de hadas que esperarías de la cantante de “Today Was a Fairytale”). Swift lo absorbió todo mientras lucía un vestido de rayas de Polo Ralph Lauren y mostraba su brillante anillo de compromiso, que se estima en unos 10 quilates y un valor de alrededor de 1 millón de dólares.

Aunque esta noticia seguramente dejará a los Swifties con la boca abierta durante días, ya estoy intentando descifrar todas las sorpresas que Swift nos dejó con su publicación de compromiso. A continuación, encontrarán las mejores pistas, teorías de los fans y mucho más.

El número de la suerte 13 ataca de nuevo

El número de la suerte 13 ataca de nuevo Fred Duval/FilmMagic

El número 13 siempre ha sido crucial en el mundo de la historia de Swift, por lo que no debería sorprender que la cantante de “The Lucky One” lo haya incorporado a su anuncio de compromiso.

Swift publicó la noticia exactamente a la 1 p. m. ET, que casualmente es la decimotercera hora del día. Ah, y compartió la noticia el 26 de agosto (que, por supuesto, es 13 + 13 = 26).

Si hubiera podido encontrar una forma de agregar un decimotercer mes al año y publicarlo en ese momento, probablemente también lo habría hecho.

Taylor y Travis se sienten como si estuvieran en la secundaria

Las primeras canciones de Swift que hablaban abiertamente sobre Travis fueron “The Alchemy” y “So High School”, ambas incluidas en su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department , y su edición extendida, The Anthology.

En ambas canciones, Swift hace muchas alusiones a la carrera de Kelce como ala cerrada profesional. “Así que cuando toque tierra / Llama a los aficionados y quítalos del equipo”, canta en “The Alchemy”. “Deshazte de los payasos, consigue la corona / Cariño, soy yo a quien vencer / Porque el símbolo de tu corazón / Dijo que aún está reservado para mí / Honestamente, ¿quiénes somos para luchar contra la alquimia?”

Mientras tanto, en “So High School”, canta versos como: “Verdad, reto, girar botellas / Tú sabes cómo jugar, yo conozco a Aristóteles”.

Esas metáforas continuaron en el mensaje de compromiso de la pareja, donde escribieron: “Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar 🧨”.

Ah, ¿y el emoji de dinamita? Era una forma de representar a TNT, también conocido como el apodo que representa a “Taylor y Travis”. Anteriormente, Swift hizo un guiño al nombre de esta pareja cuando asistió a un partido de Kansas City con un brazalete de diamantes “TNT” en la muñeca.

🚨| Taylor Swift wore a custom diamond bracelet with “TNT” which stands for “Travis & Taylor” along with an “87” ring for today’s Chiefs game! pic.twitter.com/PZw1tBsPvU — The Eras Tour (@tswifterastour) January 29, 2024

Las vibraciones de “Love Story” están fuera de serie

Uno de los éxitos más famosos y citados de Swift sobre el amor, el matrimonio y el felices para siempre es, por supuesto, “Love Story”.

La canción “Fearless” está llena de referencias shakespearianas e imágenes de cuentos de hadas. “Romeo, llévame a un lugar donde podamos estar solos / Te estaré esperando, solo queda correr / Tú serás el príncipe y yo la princesa / Es una historia de amor, cariño, solo di que sí”, canta Swift.

Uno de los versos que influye fuertemente en el visual dirigido por Trey Fanjoy dice: “Así que me escabullo al jardín para verte / Nos quedamos callados porque estaríamos muertos si lo supieran / Así que cierra los ojos / Escapa de esta ciudad por un rato”.

Y en el video, se ve a Swift y a su amante corriendo por el bosque y abrazándose entre racimos de flores, una escena que tiene un gran parecido con el escenario del compromiso de Swift y Kelce.

También hay un guiño a la era de los amantes

taylor & travis’ engagement photoshoot looking similar to the lover photos is crazy (PLAY PAPER RINGS) pic.twitter.com/oSbB9Rfx0a — emily 🪩 (@goldrushreid) August 26, 2025

Como señaló un fan en X (anteriormente Twitter), el escenario del compromiso también se parece bastante a una sesión de fotos que Swift hizo para la época de su álbum " Lover” . Ya saben, justo la época que representa su dedicación más descarada al amor y al romance.

Me pregunto qué piensa Joe Alwyn sobre esto...

El entorno parecía guiñarle un ojo a un compatriota nativo de Pensilvania, como Swift

Aunque aún no se sabe con certeza dónde se celebró el compromiso de la pareja, el Smithsonian se apresuró a compartir una foto que parecía casi el mismo lugar. “Nada representa el romance como un arco de rosas. 🌹", comenzaba el pie de foto.

El resto de la publicación ofrecía una explicación del jardín ilustrado: “El Dr. J. Horace McFarland (1859-1948) fue un experto en rosas, además de líder cívico, autor y horticultor. McFarland probó cientos de variedades de rosas en su propiedad en Harrisburg, Pensilvania, y ayudó a establecer un método estandarizado de identificación de rosas. En nuestros archivos de @SmithsonianGardens, tenemos miles de imágenes asociadas con McFarland, muchas de las cuales fueron utilizadas por su editorial para ilustrar catálogos y revistas comerciales. Aunque nuestros registros no incluyen la ubicación de este rosal, parece el lugar perfecto para tomar fotos de compromiso para esa pareja donde uno sabe bailar y el otro conoce a Aristóteles”.

Como nativa de Pensilvania, Swift sin duda podría haber honrado la obra de McFarland. El Smithsonian sin duda tiene algunas ideas.

El lanzamiento de La vida de una showgirl podría haber estado insinuandoen el compromiso durante semanas

Durante las últimas semanas, todas las noticias que rodean a Swift se han centrado en su próximo duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl , cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de octubre.

Para el anuncio del álbum, Swift visitó el podcast New Heights de Kelce por primera vez, donde los dos, junto con el hermano y coanfitrión de Kelce, Jason, hablaron sobre música, familia, fútbol y más.

Y aunque no está claro cuándo exactamente Kelce hizo la pregunta, algunos fanáticos perspicaces notaron que uno de los logotipos del álbum más reciente de Swift es muy similar ala forma de su diamante alargado de talla cojín.

¿Coincidencia? En el caso de Tay, nunca lo es.

¿Puede Taylor manifestar un compromiso con tres años de antelación? Sí, sí que puede

Finalmente, debo mencionar una de las frases más famosas de Swift, que dijo durante una visita a The Tonight Show con Jimmy Fallon . En el episodio,Swift bromeó sobre sus muchos huevos de Pascua, diciendo que le gusta participar en la diversión. "¿Puedo insinuar algo con tres años de antelación? ¿Puedo siquiera planear las cosas con tanta antelación?”, dijo. “Creo que voy a intentarlo”.

Bueno, hace casi exactamente tres años, Swift construyó una escena para su video musical “Bejeweled”, donde su amigo y productor Jack Antonoff finge proponerle matrimonio a Swift mientras se arrodilla frente a un arco de flores.

Es probable que sea una coincidencia, como señaló un fan en X. Pero aún así, su mente...

Such a mastermind with her Easter eggs 🤪🤣🤪🤣 (jk obvs)



“Can I hint at something 3 years in advance? Can I even plan things out that far? I think I’m gonna try to do it”

lol🤣🤣@taylornation13 @taylorswift13 #engaged #TaylorSwift #ts #tloas #showgirl pic.twitter.com/8AXNEO3rTf — Merry (@salty_lemonade) August 26, 2025

Publicado originalmente en Harper’s Bazaar US