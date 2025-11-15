Así fue el casting de Victoria Beckham para ser una Spice Girl

En el otoño de 1994, una hoja amarillenta del diario británico «The Stage» publicó un aviso que hoy tiene el grosor de leyenda – una convocatoria dirigida a mujeres capaces de cantar, bailar y, sobre todo, atreverse. Fue en ese momento cuando la entonces Victoria Adams decidió responder. Con apenas veinte años, estudiando danza y deseando recortar su sombra tímida, se embarcó en un casting que cambiaría su vida.

La sala de selección era un espacio frío, al borde de la rutina, donde cientos de aspirantes cantaban fragmentos, repetían pasos y se enfrentaban a un espejo que a veces devolvía más expectativa que seguridad. Para Victoria Adams, no fue el entorno más natural ya que su educación había sido discreta y su pulso no estaba acostumbrado al vértigo de un escenario masivo, sin embargo, lo que le faltaba en soltura lo compensaba con una firme decisión:

Llegué y había una larga cola de personas que llegaba bastante lejos del estudio donde era la audición. Hice fila, entré y cuando todos los demás estaban cantando a Madonna o a Whitney Houston yo llegué y canté Mein Herr de Cabaret Victoria Beckham en el podcast Call Her Daddy

Los jueces buscaban chispa – no solo talento puro – y aquella mezcla de timidez y mirada clavada en el objetivo funcionó. En algún momento del proceso, cuando la cámara se encendía y la luz la envolvía, Victoria Adams adelantó un paso que otras no se atrevían y se mostró íntegra. No imitó, ni fingió exceso. Y justo ahí, una voz la llamó para decirle que había sido seleccionada.

Convertida en miembro de Spice Girls, pasó a ser “Posh Spice”, etiqueta que le cayó con elegancia y que abrazó con una discreta rebeldía. En los días previos al primer single de impacto, forjó una estética personal con chaquetas entalladas, labios sobrios y mirada erguida. Ese gesto contribuyó a que el mundo pop de los 90 la identificara con precisión.

Éramos todas cercanas entre nosotras. Cada una era muy diferente. Hay que recordar que éramos cinco inadaptadas a las que se nos había dicho que no. A todas se nos había dicho que no éramos lo suficientemente buenas. Veníamos de orígenes muy diferentes pero funcionábamos juntas. Sabíamos que individualmente no éramos tan geniales, pero juntas éramos algo. Creo que eso es lo que fue tan mágico... Victoria Beckham

Lo más fascinante no ocurrió sólo en el escenario, sino tras bambalinas. Victoria Adams recordaría más tarde que, aunque era parte de un fenómeno global, luchaba internamente con la tensión entre su deseo genuino y la presión mediática. En entrevistas posteriores expresó que cantar no era el eje de su pasión; la moda sí lo era, pero aquel casting – y su paso por ese grupo-ícono – le permitió abrir puerta para lo que vendría después y que conocemos actualmente de Victoria Beckham.

La transición de aspirante a Spice Girl y luego de Spice Girl a diseñadora reconocida (como ahora con su firma homónima) está marcada por ese instante de 1994. Una hoja de periódico, una audición y una decisión. Es un recordatorio del poder de los pequeños comienzos. Porque cuando Victoria Beckham ingresó al grupo, no sabía cuánto cambiaría su mundo – ni el de la música pop. Hoy, su legado pop coexiste con su estatus en la moda y su identidad empresarial. Y aunque ya no recorre los escenarios de un estadio colmado gritando girl power, el momento clave sigue siendo ese. La llamada que le dijo “estás dentro”, el espejo ante el que se enfrentó al miedo, el traje que no llevó sino que creó después.