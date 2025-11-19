Suscríbete
Celebridades

Lo que el lenguaje corporal de Jennifer Aniston sugiere sobre su debut en pareja con Jim Curtis

Su primera aparición juntos dejó gestos sutiles que revelan comodidad, confianza y una dinámica discreta pero sólida

Noviembre 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
ELLE's 2025 Women In Hollywood Celebration Presented By Ralph Lauren and Bvlgari With Support From evian, Hendrick's Gin, And Lucid Motors - Inside

Lo que el lenguaje corporal de Jennifer Aniston sugiere sobre su debut en pareja con Jim Curtis

Getty images

Las alfombras rojas siempre cuentan dos historias: la que se construye con estilistas, fotógrafos y declaraciones oficiales, y la que se filtra a través de los gestos más pequeños. En el debut de Jennifer Aniston y Jim Curtis como pareja pública durante una gala reciente en Los Ángeles, la segunda historia fue la que captó la atención. No hubo dramatismo, ni intentos de protagonismo, ni gestos sobreactuados. Lo que sí hubo fue un lenguaje corporal coherente, elegante y, sobre todo, revelador de la manera en que ambos deciden presentarse ante el mundo.

Jennifer Aniston llegó con la serenidad que siempre la ha caracterizado, envuelta en un diseño impecable de Ralph Lauren. Más allá del vestido —cuyas líneas limpias reflejaban su afinidad por la sofisticación sin excesos—, su postura hablaba por ella. Mantener los hombros relajados y una expresión suave proyecta control emocional y comodidad con su entorno. No es la postura de alguien que intenta probar algo, sino la de una mujer que se siente segura en la narrativa que está construyendo.

También te interesa...
SaveInsta.to_575191073_18124842106714497_1110202447239843392_n.jpg
Celebridades
Jennifer Aniston presenta oficialmente a su nueva pareja
Noviembre 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
original.gif
Celebridades
Aseguran que Brad Pitt desea pedirle una disculpa a Jennifer Aniston
Enero 15, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

A su lado, Jim Curtis mostró un lenguaje corporal complementario. La distancia entre ambos —cercana, pero sin invadir espacio— suele interpretarse como una dinámica equilibrada, con suficiente proximidad para indicar conexión y suficiente autonomía para evitar la sensación de pose. Él mantuvo una postura que acompaña, no que eclipsa ni protagoniza. Esta forma de situarse ligeramente detrás o al mismo nivel, sin adelantarse, es un gesto típico de alguien consciente de su rol en un evento donde la protagonista natural es ella.

Uno de los momentos más comentados fue la forma en que Jennifer Aniston inclinó ligeramente su cuerpo hacia Jim Curtis mientras posaban para la cámara. Ese gesto, casi imperceptible, suele asociarse con confianza y familiaridad. No es una inclinación marcada ni una posesión declarada; es más bien una señal de que se siente en un espacio seguro a su lado. Por su parte, Jim Curtis mantuvo las manos relajadas, lo que proyecta estabilidad emocional y ausencia de tensión en situaciones altamente expuestas.

La expresión facial de Jennifer Aniston también aportó pistas. Una sonrisa suave —no rígida, no programada— sugiere comodidad, una señal muy distinta a la sonrisa amplia usada como recurso social. Este tipo de sonrisa aparece cuando la persona está en sintonía con su entorno y con quien la acompaña. En su debut como pareja pública, ese matiz fue más poderoso que cualquier declaración.

Jennifer Aniston y Jim Curtis.jpg

Jennifer Aniston y Jim Curtis

Getty images

El resultado fue una aparición que no buscó atención excesiva, pero inevitablemente la atrajo. Su lenguaje corporal construyó un mensaje consistente, en complicidad tranquila, ritmo compartido y una presencia mutua que no necesita ser subrayada para sentirse auténtica.

Jennifer Aniston romance red carpet
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala
Celebridades
La maldición de las parejas que asisten juntas a la MET Gala
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Governors Awards 2025 los vestidos más bonitos de las actrices en su alfombra roja.jpg
Moda
Governors Awards 2025: los vestidos más bonitos de las actrices en su alfombra roja
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Demi Moore cumple 63 y demuestra que la elegancia no tiene edad con un look de sastrería impecable.jpg
Celebridades
Demi Moore cumple 63 y demuestra que la elegancia no tiene edad con un look de sastrería impecable
Noviembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood.jpg
Celebridades
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood
Noviembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.jpg
Celebridades
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo habló por primera vez del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y confesó que la pedida fue improvisada, una noche íntima en la que el amor y la espontaneidad superaron cualquier plan perfecto
Noviembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Wedding of Mariah Carey and Tommy Mottola
Celebridades
La maldición de Vera Wang, el mito detrás de los vestidos de novia más icónicos del mundo
El mito de la maldición de Vera Wang ha convertido sus vestidos de novia en un símbolo intrigante donde el lujo, la belleza y una extraña coincidencia se conjugan
Noviembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Victoria's Secret Fashion Show 2024
Celebridades
Cher habla sobre su relación con Alexander Edwards
Cher rompe el silencio sobre su relación con Alexander “A.E.” Edwards, con quien lleva casi tres años
Noviembre 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ellos son los afortunados esposos de Marilyn Monroe
Celebridades
Madrid rinde tributo a Marilyn Monroe con una exposición que explora su dualidad entre mujer y mito
La muestra Celebrando a Marilyn. 1926–2026, en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, rinde homenaje a la actriz con más de cien piezas que revelan su vida pública y privada a través del arte, la fotografía y el cine
Noviembre 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García