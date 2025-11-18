Suscríbete
La maldición de las parejas que asisten juntas a la MET Gala

Cerca de 17 parejas de famosos se separaron poco después de asistir juntos al evento ¿se trata de una maldición?

Noviembre 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala

Mike Coppola

En un evento donde cada detalle se analiza con precisión —desde el corte de un vestido hasta el ritmo de una mirada—, la conversación sobre las parejas que asisten juntas a la MET Gala ha cobrado el mismo protagonismo que los looks más comentados de la noche. Año tras año, persiste la idea de que quienes atraviesan la alfombra roja del museo como dúo terminan separándose poco después. No es un mito nuevo, pero sí uno que ha construido una narrativa tan fascinante como inquietante dentro de la cultura pop.

La llamada maldición de las parejas no nace de una anécdota aislada, sino de una serie de rupturas que, cuando se colocan una junto a la otra, parecieran dibujar un patrón. Asistir al MET en pareja implica algo más profundo que posar coordinados, es una declaración simbólica de unidad frente a la industria, la prensa, los fans y, en cierto modo, frente a la historia de la moda misma. Esa exposición total, sumada al peso visual del evento, genera una presión emocional y mediática difícil de sobrellevar.

La preparación para la gala es un proceso exhaustivo. Largas jornadas de fittings, decisiones estéticas que involucran a múltiples equipos creativos, compromisos con casas de moda y una agenda mediática milimetrada. En pareja, ese recorrido puede convertirse en un examen silencioso de estilos que no encajan, dinámicas que se tensan, prioridades que chocan. La alfombra de la MET Gala es un escenario donde todo se magnifica, incluida la relación.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth.jpg

Miley Cyrus y Liam Hemsworth en la MET Gala 2019

Getty images

También está la mirada pública. Una aparición conjunta genera titulares inmediatos, comparaciones con ediciones pasadas, análisis de gestos y especulaciones que se extienden días. Cuando la conversación externa avanza más rápido —o más fuerte— que la interna, la intimidad se desgasta. Las expectativas ajenas pueden volverse una carga imposible de sostener, especialmente cuando la pareja ya atravesaba cambios o tensiones previas.

Además, la MET Gala marca transiciones: abre ciclos profesionales, reconfigura posicionamientos en la moda y redefine narrativas públicas. Para muchas parejas, esos cambios coinciden con transformaciones personales profundas. Así, lo que desde fuera parece una ruptura repentina suele ser el resultado de procesos que ya estaban en marcha y que la gala simplemente volvió más visibles.

Shawn Mendez y Hailey Bieber.jpg

Hailey Baldwin y Shawn Mendes

Getty images

La maldición de las parejas, entonces, no necesita explicarse como magia o superstición. Su fuerza radica en un fenómeno emocional y social donde la tensión se disputa entre la imagen perfecta y la vida real, entre el espectáculo y la vulnerabilidad, entre lo que se muestra y lo que se elige callar. En la MET Gala, todo está diseñado para ser visto; a veces, incluso lo que una pareja intenta proteger.

Eurídice Aiymet Garavito García
